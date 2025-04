A pneumonia é uma infecção que atinge os pulmões e pode evoluir de forma rápida e perigosa se não for diagnosticada e tratada a tempo. Apesar de muitas vezes começar com sintomas semelhantes a uma gripe, essa condição pode provocar complicações graves, principalmente em crianças, idosos e pessoas com imunidade comprometida.

Conhecer os sintomas, os diferentes tipos da doença e a importância do diagnóstico precoce é crucial para garantir um tratamento adequado.

O que é pneumonia e o que pode causar a doença?

A pneumonia é uma inflamação nos pulmões, causada por vírus, bactérias ou fungos. Essa infecção atinge os alvéolos pulmonares, que se enchem de pus ou líquido, dificultando a respiração e a troca de oxigênio. Entre as principais causas estão:

infecções bacterianas, como a causada pelo Streptococcus pneumoniae;



infecções virais, como o vírus influenza e, em alguns casos, o coronavírus;



fatores ambientais, como exposição à fumaça ou poluentes;



aspiração de líquidos ou alimentos para os pulmões.

Principais sintomas de pneumonia

Os sintomas variam conforme a idade, o tipo de pneumonia e o estado de saúde da pessoa, mas os mais comuns incluem:

febre alta e calafrios;



tosse persistente, com ou sem catarro;



dor no peito ao respirar ou tossir;



dificuldade para respirar ou respiração acelerada;

cansaço excessivo e fraqueza;



náuseas, vômitos ou diarreia em alguns casos;

confusão mental, especialmente em idosos.

Pneumonia silenciosa: atenção aos sinais sutis

Em alguns casos, especialmente em pessoas mais velhas ou com o sistema imunológico comprometido, a pneumonia pode se desenvolver de forma silenciosa.

Sem febre alta ou tosse intensa, os sinais mais perceptíveis são cansaço extremo, confusão, perda de apetite ou falta de ar leve. Isso dificulta o diagnóstico precoce e aumenta o risco de complicações.

Como identificar pneumonia em bebês e crianças

Nos pequenos, os sinais de pneumonia podem ser diferentes dos adultos e exigem atenção:

respiração rápida ou ruidosa;



gemidos ou esforço para respirar;



febre alta persistente;



recusa alimentar ou irritabilidade;



pálidez ou coloração azulada nos lábios e unhas.

Pais e cuidadores devem procurar atendimento médico imediato ao notar esses sintomas, principalmente se houver histórico de gripe recente.

Pneumonia em idosos e adultos: o que observar

Nos adultos e idosos, a tosse com catarro, febre e dor no peito costumam ser os principais sintomas. No entanto, em idosos, sinais como sonolência excessiva, confusão mental, falta de apetite e queda na pressão arterial também podem estar relacionados à pneumonia. É importante procurar avaliação médica rapidamente nesses casos.

Quais são os tipos de pneumonia?

A pneumonia pode ser classificada de diferentes formas, de acordo com a causa e o local onde foi adquirida:

Pneumonia comunitária: adquirida fora do ambiente hospitalar, é a forma mais comum.



adquirida fora do ambiente hospitalar, é a forma mais comum. Pneumonia hospitalar: ocorre após internação, geralmente causada por bactérias mais resistentes.



ocorre após internação, geralmente causada por bactérias mais resistentes. Pneumonia aspirativa: provocada pela entrada de alimentos, líquidos ou secreções nos pulmões.

provocada pela entrada de alimentos, líquidos ou secreções nos pulmões. Pneumonia viral ou bacteriana: dependendo do agente causador.

O tipo de pneumonia influencia diretamente no tratamento indicado pelo médico.

Como é feito o diagnóstico para identificar a pneumonia?

O diagnóstico da pneumonia é feito por um médico, com base na análise clínica e em exames como:

exame físico com ausculta pulmonar;



raio-X de tórax;



exames laboratoriais, como hemograma e gasometria arterial;

exames de escarro para identificar o agente causador.

Em casos mais graves, pode ser necessário realizar tomografia ou internação para monitoramento.

O diagnóstico da pneumonia também pode ser feito através do raio-X de tórax Freepik

Tratamento para pneumonia

O tratamento depende da gravidade da infecção, do agente causador e das condições de saúde do paciente. Pode envolver:

repouso e hidratação;



medicações específicas conforme orientação médica (antibióticos, antivirais ou antifúngicos);

em casos mais graves, hospitalização e uso de oxigênio.

Mas atenção, nunca se deve iniciar medicação por conta própria sem avaliação profissional.

Complicações da pneumonia

Quando não tratada corretamente, a pneumonia pode causar complicações sérias como:

insuficiência respiratória;



infecção generalizada (sepse);



derrame pleural (acúmulo de líquido ao redor dos pulmões);

agravamento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

Como prevenir a pneumonia?

Algumas medidas ajudam a reduzir o risco de desenvolver pneumonia:

vacinação (pneumocócica, gripe e COVID-19);



higienização frequente das mãos;



evitar contato com pessoas gripadas ou resfriadas;



manter uma alimentação equilibrada e o sistema imunológico fortalecido;

não fumar e evitar ambientes poluídos.

Quando procurar um médico?

Diante de sintomas respiratórios persistentes, como tosse intensa, febre alta ou falta de ar, é fundamental procurar um médico. Em crianças, idosos ou pessoas com doenças crônicas, o acompanhamento deve ser ainda mais cuidadoso para evitar complicações.