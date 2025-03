O Outono chegou nesta quinta-feira (20), e com a mudança de estação é comum virem as doenças como a gripe e a, infecção viral que pode causar febre, dor no corpo, congestão nasal e mal-estar. Embora geralmente o tratamento dos sintomas seja simples, é importante adotar medidas para aliviá-los e acelerar a recuperação.

Além de remédios indicados sem prescrição médica, existem opções caseiras que podem auxiliar no alívio. Neste artigo, veja quais tratamentos são recomendados, o que fazer para melhorar e quando buscar orientação médica.

Principais sintomas da gripe

Saiba quais os 5 sintomas mais comuns da gripe:

febre e calafrios;



dor de cabeça e dores musculares;



congestão nasal e coriza;



dor de garganta e tosse;

fadiga e mal-estar.

Remédios mais comuns para o tratamento

Para aliviar os sintomas da gripe, podem ser utilizados:

Analgésicos e antitérmicos: ajudam a reduzir a febre e aliviar dores no corpo;



ajudam a reduzir a febre e aliviar dores no corpo; Descongestionantes: contribuem para a desobstrução nasal e facilitam a respiração;



contribuem para a desobstrução nasal e facilitam a respiração; Expectorantes e xaropes: auxiliam na eliminação do muco e aliviam a tosse.

Mesmo sendo de venda livre, o uso desses medicamentos deve seguir as recomendações de um profissional da saúde, evitando excessos ou combinações inadequadas.

Além dos remédios de venda livre, soluções caseiras ajudam no processo de recuperação Freepik

Remédios caseiros para gripe

Algumas alternativas naturais podem complementar o tratamento e aliviar os sintomas:

Chá de gengibre com mel: possui propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a aliviar a tosse e a dor de garganta;



possui propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a aliviar a tosse e a dor de garganta; Inalação de vapor com eucalipto: ajuda a descongestionar as vias respiratórias;



ajuda a descongestionar as vias respiratórias; Sopa de alho e cebola: rica em propriedades imunológicas que fortalecem o organismo;



rica em propriedades imunológicas que fortalecem o organismo; Hidratação constante: beber bastante água e sucos naturais auxilia na recuperação e na eliminação do vírus pelo organismo.

O que fazer e o que evitar durante a gripe

Para uma recuperação mais rápida, algumas práticas devem ser adotadas:

O que fazer

descansar adequadamente para fortalecer o sistema imunológico;

manter-se hidratado para evitar a desidratação e facilitar a eliminação do vírus; consumir alimentos leves e nutritivos, como sopas e frutas ricas em vitamina C.

O que evitar

exposição ao frio e vento intenso, que podem agravar os sintomas;



automedicação sem orientação, pois alguns medicamentos podem ter efeitos adversos;

esforço físico intenso, que pode prolongar a recuperação.

Remédios para gripe em crianças e gestantes

Para crianças o tratamento deve ser orientado por um pediatra, pois alguns medicamentos de venda livre não são recomendados para menores de idade.

Já para as gestantes, algumas opções de remédios podem ser restritas. O ideal é seguir recomendações médicas e optar por alternativas seguras, como hidratação, repouso e inalação com soro fisiológico.

Quando procurar um médico?

Embora a gripe seja autolimitada na maioria dos casos, a busca por orientação médica é essencial quando:

a febre persiste por mais de três dias;



há dificuldade para respirar ou dor intensa no peito;

surgem sinais de desidratação, como boca seca e tontura.

Nesses casos, o profissional poderá avaliar a necessidade de um tratamento específico para evitar complicações.