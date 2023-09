683

Homem tomando chá



Alguns alimentos como frutas cítricas, alho e vegetais verdes são acessíveis e podem ser encontrados em mercados a preços razoáveis. Portanto, manter a imunidade em dia não requer necessariamente um orçamento elevado. Segundo o nutricionista Antônio Wanderson Lack de Matos, a boa alimentação desempenha um papel fundamental para a manutenção de um sistema imunológico saudável, mas não é o único elemento. "Uma dieta rica em alimentos nutritivos pode fortalecer o sistema imunológico e ajudar a proteger o corpo contra doenças.













Leia também: Estudo aponta que vacina contra COVID-19 são seguras para gestantes e bebês Ainda que esses alimentos sejam incorporados à dieta diária para auxiliar a ter um sistema imunológico robusto, uma alimentação equilibrada é apenas uma parte da equação, recomenda o nutricionista. Dormir o suficiente, fazer exercícios regularmente e gerenciar o estresse também são fatores que favorecem a imunidade. Em caso de deficiências específicas de nutrientes, que possam demandar suplementação, isso deve ser feito sob orientação de um especialista, reforça Antônio. "Em geral, é preferível obter nutrientes a partir de alimentos, pois eles contêm uma variedade de compostos benéficos que os suplementos não oferecem”, explica.





Nutricionista selecionou sete dos melhores alimentos para impulsionar a imunidade e como eles podem ser incorporados à dieta diária:



Laranjas







1- Frutas Cítricas





As frutas cítricas, como laranjas, limões e grapefruit, são amplamente conhecidas por sua alta concentração de vitamina C. Segundo Antônio de Matos, a vitamina C é um antioxidante que pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, estimulando a produção de células brancas do sangue e aumentando a produção de anticorpos. “Consumir uma porção diária dessas frutas pode ser benéfico”, afirma o nutricionista.





alho





2 - Alho





O alho não é apenas um ingrediente saboroso na culinária, mas também possui propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. O composto ativo no alho, a alicina, tem demonstrado melhorar a resposta do sistema imunológico a infecções. “Adicionar alho fresco ou triturado às suas refeições diárias pode ser uma estratégia eficaz”, explica o nutricionista.



Iogurte Probiótico

3- Iogurte probiótico





brócolis O iogurte probiótico contém bactérias benéficas para o intestino, conhecidas como probióticos. Uma parte significativa do sistema imunológico está localizada no intestino, e a saúde intestinal está ligada à imunidade. “O consumo regular de iogurte probiótico pode ajudar a manter um equilíbrio saudável da flora intestinal”, exemplifica Matos.





4- Vegetais verdes escuros





Vegetais verdes escuros, como espinafre e brócolis, são ricos em vitaminas (como A, C e E), bem como em antioxidantes. Esses nutrientes desempenham um papel importante na manutenção da integridade das células do sistema imunológico. De acordo com o especialista, incluir esses vegetais em suas refeições diárias fornece benefícios significativos para a imunidade.





salmão





5 - Alimentos ricos em vitamina D





nozes A vitamina D desempenha um papel crucial na regulação do sistema imunológico. Alimentos como salmão, atum e ovos são fontes naturais de vitamina D. “A exposição ao sol também é uma forma importante de obter vitamina D. Incluir esses alimentos na dieta e passar algum tempo ao ar livre pode melhorar a imunidade”, sugere.





6 - Nozes

Nozes, sementes de girassol e de abóbora são ricas em antioxidantes e ácidos graxos ômega-3. Esses nutrientes ajudam a reduzir a inflamação no corpo e, assim, melhoram a resposta imunológica. Uma pequena porção de nozes e sementes como lanche diário é uma escolha saudável.





7 - Chá verde





