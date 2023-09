Com base no histórico de atendimentos da ong Américas Amigas, entidade civil dedicada a prover, por meio de uma unidade móvel, acesso ao rastreio e diagnóstico do câncer de mama à populações mais vulneráveis, cerca de 45% das mulheres que apresentam diagnóstico positivo para câncer de mama têm menos de 50 anos ou acima de 69, isto é, fora da faixa de maior incidência (os serviços públicos realizam rastreamento entre 50 e 69 anos). Neste mês, a unidade móvel com mamógrafos sairá do Hospital das Clinicas de Patrocínio (MG) com destino a São Paulo.

A Américas Amigas percorre cidades de todo o Brasil, principalmente Norte e Nordeste, além de comunidades mais vulneráveis (no final de agosto esteve no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro; e acaba de encerrar roteiro, com uma carreta equipada com mamógrafos, pelo sertão baiano). Na maioria dos casos, as mulheres realizam seus exames nessas unidades móveis pela primeira vez, independentemente da idade.