683

A cirurgia resultou em proteção mais significativa para tumores de útero, ovário, cólon e mama rawpixel.com / U.S. Navy Medicine/Divulgação

A cirurgia bariátrica está associada a uma menor incidência de câncer de todos os tipos entre mulheres, além daqueles diretamente relacionados à obesidade. Além disso, a mortalidade pela doença foi significativamente menor em indivíduos do sexo feminino que fizeram o procedimento, diz um novo estudo da Obesity, a principal revista da The Obesity Society. Os resultados baseiam-se em dados registrados entre 1982 e 2019, de quase 22 mil pessoas.



Segundo os autores, embora os estudos epidemiológicos tenham estabelecido uma associação positiva entre o índice de massa corporal (IMC) e a incidência de câncer, faltava esclarecer se a redução do peso corporal poderia levar à diminuição do risco da doença. Isso porque, do ponto de vista populacional, é difícil alcançar um emagrecimento significativo e sustentado.

Porém, estudos demonstram que a cirurgia bariátrica — uma estratégia que, na maior parte dos casos, leva à perda de peso substancial e duradoura — está relacionada à menor incidência e mortalidade por câncer, o que motivou a pesquisa. "À medida que os cientistas estudam doenças humanas, um elemento da descoberta é confirmar resultados semelhantes de vários estudos. Essa pesquisa apoia fortemente os benefícios a longo prazo da cirurgia para perda de peso na prevenção do câncer", disse, em nota, Ted D. Adams, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Ele é o autor correspondente do estudo.



Leia: Balão intragástrico e cirurgia bariátrica: indicações de cada procedimento.



Adams e os colegas compararam a incidência de câncer e mortalidade estratificada por tumores relacionados à obesidade e não obesidade, sexo, estágio da doença e procedimento. Os participantes foram divididos pela metade, levando em conta o índice de massa corporal. O banco de dados da população de Utah foi usado para o estudo e incluiu dados vinculados à população, como certidões de nascimento e óbito e registro da incidência de tumores malignos.

Três tipos

Os registros de cirurgia bariátrica do estado foram vinculados ao banco de dados da população e incluíram pacientes submetidos a três modalidades comuns do procedimento: bypass gástrico, banda gástrica e gastrectomia vertical. Participantes não cirúrgicos foram selecionados para o estudo aleatoriamente, a partir do registro de habilitação.



Os resultados mostraram que o grupo de cirurgia bariátrica teve um risco 25% menor de desenvolver qualquer tipo de câncer, em comparação com os sem cirurgia com IMC semelhante. Pacientes do sexo feminino que fizeram o procedimento tiveram uma redução de 41% na chance de desenvolver tumores associados à obesidade. No caso de homens, não foi verificada essa relação.



Leia: Importância da cirurgia plástica pós-bariátrica para a melhora do paciente.



As reduções mais significativas no risco de câncer foram encontradas para os tumores de útero, ovário, cólon, mama na pré-menopausa e mama na pós-menopausa. A morte pela doença foi menor em 47% entre pacientes do sexo feminino com cirurgia bariátrica, em comparação com mulheres não submetidas à cirurgia.



"Os resultados desse estudo acrescentam à literatura que indica que a grande perda de peso observada com a cirurgia bariátrica diminui o risco de vários tipos de câncer", afirma David B. Sarwer, do Centro de Pesquisa e Educação em Obesidade da Temple University, na Filadélfia, que não participou do estudo. "O risco de câncer em mulheres, que representam a maioria dos indivíduos que se submetem à cirurgia bariátrica, foi bastante reduzido. Pessoas com obesidade e seus profissionais de saúde devem considerar fortemente esses benefícios ao discutir os prós e contras da cirurgia", acredita.