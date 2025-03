O mito do xixi contraceptivo: o que realmente evita uma gravidez?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Nos últimos dias, uma polêmica tomou conta das redes sociais: a ideia de que urinar após o sexo pode prevenir uma gravidez. O assunto ganhou repercussão depois da modelo Any Awuada revelar ter tido relações sexuais com o jogador Neymar. Para além de revelar uma traição, no Instagram, Any foi questionada sobre a possibilidade de ficar grávida e disse que usou uma técnica para evitar. "Fiquem tranquilos, porque eu fiz xixi logo em seguida. E quando você faz xixi logo em seguida, você não engravida. Então, tipo assim, não tem essa possibilidade."

Depois da declaração, Any chegou a se pronunciar pelo erro e disse que sua ginecologista que a ensinou esse método.

Urinar depois do sexo evita a gravidez?

A ginecologista, obstetra e mastologista Monique Novacek explica que os canais da uretra (por onde sai a urina) e da vagina (por onde os espermatozoides entram) são completamente distintos. "O canal urinário e o canal vaginal são estruturas diferentes. A urina não tem qualquer efeito sobre os espermatozoides que já foram depositados na vagina e estão a caminho do útero", esclarece.

O ginecologista Alexandre Silva e Silva reforça que urinar pode trazer benefícios para a saúde íntima, mas não tem qualquer influência sobre a fecundação. "Os espermatozoides são depositados no fundo da vagina, e a saída da uretra fica na parte externa. Não há contato entre a urina e os espermatozoides durante a micção", explica.

A crença de que urinar pode evitar uma gravidez é um reflexo da falta de educação sexual. Monique alerta para o risco desse tipo de desinformação. "Pessoas podem acreditar que estão se prevenindo de forma correta e, na verdade, acabam enfrentando uma gravidez indesejada ou até mesmo doenças sexualmente transmissíveis, caso deixem de usar preservativo", pontua.

Ela também destaca que outro erro comum é recorrer às duchas vaginais na tentativa de "limpar" o esperma. "Além de não impedir a fecundação, as duchas podem empurrar ainda mais os espermatozoides para dentro do útero, aumentando as chances de gravidez", afirma.

O que realmente funciona para evitar uma gestação indesejada?

Os especialistas enfatizam que apenas métodos contraceptivos com comprovação científica podem prevenir uma gravidez. Entre as opções disponíveis estão:

Preservativos masculino e feminino: além de prevenirem a gestação, protegem contra infecções sexualmente transmissíveis

além de prevenirem a gestação, protegem contra infecções sexualmente transmissíveis Anticoncepcionais hormonais: podem ser em formato de pílula, adesivo, injeção ou anel vaginal

podem ser em formato de pílula, adesivo, injeção ou anel vaginal DIU (hormonal ou de cobre): dispositivo intrauterino de longa duração

dispositivo intrauterino de longa duração Implantes hormonais: o método dura até três anos

o método dura até três anos Métodos definitivos: laqueadura e vasectomia

Para quem teve uma relação desprotegida ou falha no método contraceptivo, a ginecologista explica que a melhor alternativa é a pílula do dia seguinte. "Ela deve ser tomada o quanto antes para aumentar a eficácia, mas não é 100% garantida", alerta. Outra opção pouco conhecida é a inserção do DIU de cobre até cinco dias após a relação, que também pode impedir a fecundação, mas não é 100% eficaz.

Urinar depois do sexo tem algum benefício?

Embora não previna a gravidez, urinar após a relação pode ajudar a evitar infecções urinárias, principalmente em mulheres que já têm predisposição a esse problema. "O ato sexual pode causar microtraumas na uretra e facilitar a ascensão de bactérias. A micção ajuda a eliminar algumas dessas bactérias, reduzindo o risco de infecção urinária", explica Alexandre Silva e Silva.

Além disso, a higiene íntima adequada é fundamental. "Tomar banho, lavar a região íntima com um sabonete adequado e evitar duchas vaginais são práticas importantes para a saúde ginecológica", complementa Monique.

Mitos como esse reforçam a necessidade de mais informação sobre saúde sexual e contracepção. "Cada mulher deve conhecer as opções disponíveis e escolher, junto com um profissional, o método mais adequado para seu estilo de vida e saúde", orienta a especialista.