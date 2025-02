Hidratação íntima: cuidados essenciais para a saúde vaginal

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Com a crescente preocupação com a saúde e bem-estar da mulher, a importância da hidratação íntima como parte dos cuidados diários não fica para trás. Assim como a pele do rosto e do corpo necessitam de hidratação, a região vaginal também requer atenção especial para prevenir ressecamento, desconforto e possíveis infecções.





De acordo com a ginecologista Loreta Canivilo, a hidratação íntima é fundamental, especialmente em algumas fases da vida da mulher. “Alterações hormonais, como as que ocorrem durante a menopausa, puerpério e mesmo em momentos de estresse elevado, podem reduzir a umidade natural da vagina, causando ressecamento, coceira e desconforto nas relações sexuais”, explica.





Para manter a hidratação íntima, a ginecologista sugere algumas medidas:





Hidratantes específicos

O uso de hidratantes vaginais formulados com ácido hialurônico e outros agentes umectantes ajuda a restaurar a umidade da região.





Evitar produtos agressivos

Sabonetes comuns, duchas vaginais e perfumes podem alterar a flora vaginal e agravar o ressecamento, causando alteração do pH natural da região.





Beber água

A hidratação do corpo como um todo reflete diretamente na saúde da pele e das mucosas.





Alimentação equilibrada

O consumo de alimentos ricos em ômegas e antioxidantes contribui para a manutenção da umidade natural.





Evitar roupas apertadas

O uso frequente de roupas muito justas pode dificultar a respiração da pele e aumentar a umidade local, favorecendo o desequilíbrio da microbiota da vagina.





"Ao notar sintomas de ressecamento ou irritação, é fundamental procurar um ginecologista para avaliar a melhor conduta", reforça Loreta.





A ginecologista também alerta que a falta de hidratação adequada pode aumentar o risco de microfissuras na região, tornando a pele mais suscetível a infecções. "A saúde íntima feminina deve ser tratada com naturalidade e atenção, pois impacta diretamente a qualidade de vida e o bem-estar da mulher".

