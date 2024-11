O desenvolvimento de doenças ginecológicas ou a chegada da menopausa podem provocar um declínio na produção de hormônios no organismo da mulher, o que pode ser contido com a reposição hormonal, tratamento que busca repor os hormônios que estão em déficit no corpo. Na terapia, são utilizados hormônios bioidênticos, ou seja, que possuem a mesma composição química dos hormônios naturais.





Os principais hormônios utilizados na reposição são o estrogênio e a progesterona, mas em alguns casos a testosterona e a gestrinona também podem ser utilizadas. “O principal objetivo da reposição hormonal é minimizar os desconfortos que surgem com a queda dos hormônios e trazer mais bem-estar para a mulher”, explica a ginecologista Loreta Canivilo.





A reposição hormonal pode ser uma opção para minimizar os efeitos da menopausa ou para o tratamento de doenças ginecológicas. Alguns dos principais benefícios são:





- Diminuição no risco de sofrer fraturas ósseas



- Diminuição do risco do desenvolvimento de Alzheimer



- Redução das oscilações bruscas de humor e melhora dos sintomas da depressão



- Melhora da qualidade do sono em mulheres que sofrem com os suores noturnos



- Redução das ondas de calor



- Melhora no aspecto da pele



- Aumento da lubrificação vaginal e da libido feminina



- Melhora da disposição



- Evita e trata a queda capilar





Algumas mulheres revelam sentir-se melhor quase instantaneamente, no entanto, em média os efeitos serão perceptíveis cerca de duas a três semanas após o início do tratamento. “É necessária uma avaliação para entender as reais necessidades de cada paciente e só assim escolher de forma assertiva os hormônios que são utilizados na reposição”, esclarece Loreta.

