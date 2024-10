A menopausa é um período associado a múltiplas transformações físicas e mentais no organismo feminino. É neste momento que a menstruação é interrompida e os ovários passam por uma queda abrupta na produção dos hormônios – este fenômeno recebe o nome de falência ovariana. Essa mudança repentina pode ocasionar danos à saúde e a qualidade de vida da mulher e desencadear problemas sérios, tal como a depressão.





De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) até 2030 teremos 1 bilhão de pessoas com sintomas da menopausa. Atualmente, no Brasil, são cerca de 18 milhões de mulheres nessa condição. A menopausa é uma fase que requer acompanhamento médico individualizado a fim de se evitar possíveis doenças e transtornos emocionais.





A Declaração de Posição de Terapia Hormonal da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, atualizado em 2022, ratifica que a terapia hormonal é o tratamento mais efetivo para os sintomas vasomotores da menopausa, a exemplo de fogachos e calores noturnos. Além disso, o documento aponta que os riscos de complicações associados à terapia hormonal são raras e manejáveis.





Tratamento com implantes hormonais





Buscar um tratamento individualizado pode fazer a diferença aos primeiros sintomas da menopausa. Além disso, um estilo de vida saudável, com a prática de atividade física, alimentação equilibrada e manutenção de bons relacionamentos na vida pessoal, pode colaborar para minimizar eventuais problemas.





O tratamento com o implante hormonal é extremamente eficaz e seguro na realização da reposição de hormônios bioidênticos (isomoleculares) – similares as substâncias produzidas pelo corpo (estradiol, testosterona e progesterona) e deve ser indicado para as mulheres durante a menopausa. Diferente dos métodos convencionais, os implantes permitem a condução de um tratamento individualizado.





É muito comum durante a menopausa as mulheres apresentarem inúmeros sintomas físicos e, também, questões associadas à mente. É preciso reconhecer os sintomas e indicar o tratamento adequado para garantir a melhor condição para cada paciente, revela o ginecologista, diretor-médico da Clínica Elsimar Coutinho SP, Vinícius Carruego.





Antes de iniciar a terapia de reposição hormonal é indicado realizar uma avaliação completa, incluindo anamnese, com solicitação de exames laboratoriais. Também é preciso que a paciente adote um estilo de vida saudável, com uma dieta equilibrada, prática regular de atividades físicas, sono de qualidade e ingestão adequada de água.





A reposição hormonal deve ser vista como uma forma complementar de cuidado à saúde, sendo sempre monitorada periodicamente pelo médico e ajustada anualmente de acordo com as necessidades individuais de cada paciente.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia