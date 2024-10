A menopausa marca o fim do ciclo menstrual e reprodutivo da mulher. De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas com mais de 65 anos cresceu 57% nos últimos 12 anos. Estimativas com base nesses dados apontam que aproximadamente 29 milhões de brasileiras podem estar passando atualmente pela menopausa. Caracterizado como uma fase natural da vida da mulher, a próxima sexta-feira (18), Dia Mundial da Menopausa, é utilizada para conscientizar mulheres de todo o mundo sobre as mudanças típicas no corpo feminino.







Durante este período, o corpo passa por diversas transformações, que podem afetar tanto o emocional quanto o físico. Entre os problemas mais comuns estão:

Alterações na bexiga

Secura vaginal

Ondas de calor

Diminuição do desejo sexual

Mudanças na pele e no cabelo





A dermatologista Marcela Mattos explica que a causa desses problemas é a queda dos níveis de estrogênio. “Com a diminuição do estrogênio, o organismo feminino sofre com redução na produção de colágeno e elastina. Essa queda torna a pele mais fina, seca e com menor capacidade de retenção de água, o que agrava o surgimento de linhas finas e rugas. Além disso, a barreira de proteção da pele fica vulnerável, favorecendo o ressecamento e a irritação. No cabelo, essa redução hormonal afeta a densidade capilar, fazendo com que os fios fiquem mais finos e quebradiços, aumentando também a queda”.

Para controlar esses efeitos, a especialista destaca que é importante adotar cuidados. No caso da pele, a radiação solar pode ser um grande vilão, por isso, o uso diário de protetor solar, com FPS 30 ou mais, e a ingestão de água são fundamentais para manter a pele hidratada.

Já em relação aos cabelos, os cuidados necessários são: hidratação regular, dieta balanceada e a redução do uso de produtos químicos. "Também é essencial evitar banhos muito quentes, que ressecam ainda mais a pele e investir em hidratantes para o corpo. Produtos naturais são ótimos aliados nesse momento, mas o mais importante é ter um acompanhamento dermatológico personalizado”, destaca Marcela.





