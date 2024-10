Sangue nas fezes indica sempre hemorroidas? Como tratar a constipação? Quando é necessário começar a avaliar o risco de câncer intestinal? Essas são perguntas frequentes nas consultas com coloproctologistas, especialistas que cuidam de condições do intestino grosso, reto e ânus, utilizando métodos de tratamento cirúrgicos e clínicos.





Com o intuito de esclarecer a população, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) lista os dez principais sintomas que indicam a necessidade de procurar um coloproctologista:

: a presença de sangue nas fezes ou no papel higiênico pode indicar condições como hemorroidas, fissuras anais ou até mesmo câncer colorretal , exigindo uma avaliação criteriosa de um especialista.dores na região anal ou abdominal ao evacuar podem ser sinais de condições como hemorroidas, fissuras anais ou doenças inflamatórias intestinais. “As dores na evacuação nunca devem ser ignoradas, pois podem indicar problemas significativos na saúde intestinal”, alerta o presidente da SBCP, Sergio Eduardo Alonso Araujo.





- Alteração no hábito intestinal: mudanças súbitas, como diarreia frequente, constipação ou variações na consistência das fezes, são sintomas que precisam ser investigados. Essas alterações podem estar associadas a doenças inflamatórias e até mesmo a neoplasias do intestino.





- Muco ou secreção nas fezes: a presença de muco pode indicar condições como intolerância alimentar, síndrome do intestino irritável ou doenças inflamatórias crônicas, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn.





- Massa ou nódulo na região anal: a percepção de uma massa ou nódulo pode ser um indicativo de plicomas, fístulas, abscessos anorretais, trombose hemorroidária ou até mesmo neoplasias anais. Uma avaliação médica é fundamental para diagnóstico e tratamento adequados.





- Coceira anal: esse sintoma pode estar relacionado a fatores como higiene inadequada, reações alérgicas, hemorroidas ou Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). O tratamento depende da causa subjacente.





- Fezes em formato de bolinhas: fezes endurecidas podem indicar constipação crônica. Já as fezes pastosas ou aquosas podem sinalizar infecções intestinais, doenças inflamatórias ou intolerâncias alimentares. Manter um trânsito intestinal saudável é essencial para o bom funcionamento do trato digestivo.





- Perda de peso inexplicável: a perda de peso não intencional pode ser um sinal de alerta para o câncer colorretal. Esse sintoma deve ser investigado cuidadosamente por um profissional.





- Fissura anal: pequenos cortes ao redor do ânus que causam dor intensa e sangramento durante a evacuação. “É importante evitar o uso de pomadas sem orientação, pois a automedicação pode atrasar o diagnóstico e agravar a condição”, afirma a diretora de Comunicação da SBCP, Ana Sarah Portilho.





- Perda involuntária de fezes ou gases: a incontinência anal, que pode ser causada por fraqueza nos músculos do esfíncter, lesões traumáticas ou constipação crônica, deve ser tratada com seriedade. O tratamento pode incluir fisioterapia pélvica, entre outras abordagens.





Consultas preventivas com o coloproctologista são recomendadas a partir dos 45 anos, mesmo sem sintomas aparentes, para avaliar o risco de câncer colorretal, o terceiro tumor mais frequente no Brasil, após o câncer de pele não melanoma. “Em casos de histórico familiar de câncer colorretal, é aconselhável procurar um coloproctologista antes dos 45 anos para avaliação preventiva”, ressalta Ana Sarah.





Durante a consulta, o coloproctologista realiza:





- Anamnese: investigação detalhada dos sintomas, histórico médico e hábitos de vida.



- Exame físico: avaliação das regiões anal e abdominal.



- Exames complementares: podem ser solicitados exames laboratoriais, colonoscopia ou exames de imagem, dependendo das necessidades diagnósticas.





