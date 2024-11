O sedentarismo infantil é caracterizado pelo excesso de tempo em atividades que exigem pouco ou nenhum gasto energético, como assistir à televisão, jogar videogames e utilizar o computador por longos períodos. Esse comportamento preocupa especialistas, pois atividades com baixo gasto de energia podem comprometer a saúde e o desenvolvimento das crianças.





O sedentarismo não se limita à ausência de atividade física. Mesmo crianças que praticam exercícios físicos podem apresentar comportamentos sedentários se passam grande parte do dia em atividades de baixa movimentação ou se o fazem de maneira irregular ou insuficiente.

A prática de exercícios por si só não garante que a criança esteja ativa o suficiente para evitar os impactos negativos do sedentarismo. Além de um cansaço constante e aumento de peso, a falta de atividades físicas pode prejudicar o desenvolvimento muscular, articular e até impactar a postura da criança, causando dores nas costas, ombros e pescoço, somado à fraqueza muscular e problemas de coluna.





Como aumentar a atividade física das crianças?





De acordo com o médico ortopedista Cleber Furlan, é importante que pais e mães incentivem brincadeiras que envolvem movimento, como andar de bicicleta ou caminhar no parque. “Além de serem atividades simples com ótimos benefícios, também fazem do exercício físico um momento de descontração em família. Nada melhor do que o exemplo dos pais”, afirma.





É fundamental estabelecer uma rotina na qual as telas não tomem conta do dia a dia das crianças. Para isso, Cleber recomenda definir limites para TV, videogames e smartphones, propor novas práticas alimentares e usar o tempo livre para atividades físicas. “Incentive o livre brincar das crianças com hábitos de movimento, como pega-pega e esconde-esconde, e ajude seus filhos a crescerem fortes e saudáveis”, indica o especialista.

