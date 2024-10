Colocar as crianças para fazer exercícios físicos é tão importante quanto proporcionar uma boa educação e momentos de lazer. A prática regular de atividades proporciona saúde a curto, médio e longo prazo. Fortalece ossos e músculos, melhora o sistema cardiovascular e ajuda a manter um peso saudável, prevenindo doenças como obesidade, diabetes e hipertensão, desde cedo.





Médica do esporte e CEO da DoctorFit, uma rede de estúdios de treinamento personalizados, Clarissa Rios explica que a massa muscular se desenvolve desde o nascimento e que bebês mais estimulados têm melhores capacidades físicas com o passar dos anos. Também apresentam desenvolvimento da motricidade mais rápido.





“Sabe aquelas crianças sapecas que estão sempre escalando por tudo, carregando as coisas de um lado para outro, andam de pés descalços, que fazem tudo correndo? Essas terão um metabolismo muscular diferenciado, sem dúvida”, diz a médica.





O cérebro tem a capacidade de guardar as informações desses estímulos precoces da infância e adolescência, criando em suas bases memórias de movimento, velocidade de contração e suporte nutricional necessário.

"Assim, com o passar dos anos, cada vez mais nossas memórias musculares estarão estabelecidas e será mais fácil o desenvolvimento de outras habilidades, bem como adaptar a massa muscular a diferentes estímulos, como a resistência aeróbica, força, potência, por exemplo", complementa a especialista.





As crianças também podem fazer exercícios de força. “Para cada faixa etária há uma forma de se treinar a capacidade muscular e estimular o ganho e resistência de força e potência. Claro que não precisamos colocá-los em uma sala de musculação tradicional, apesar de não haver problema em trabalhar com sobrecargas na infância e adolescência - essa história de que interfere no crescimento nunca foi comprovada -, mas acreditamos que o ideal é colocar atividades mais motivadoras e adaptadas para cada fase de desenvolvimento”, aponta.





A médica alerta que o ideal é já treinar as crianças ainda na barriga da mãe e principalmente após o nascimento. Ou seja, não tem idade certa para começar, mas sim exercícios adaptados para cada fase da vida.





“Gestantes que fazem exercícios físicos durante a gestação comprovadamente terão filhos mais ativos, concentrados e motoramente mais capacitados. Após o nascimento, propomos a matroginástica, uma forma de treinar da mãe com bebê que, por vezes, será realizada com o bebê dentro do sling e, em outros momentos, no colo ou no tatame. Essa periodização seguirá até os três anos de idade, quando a criança passará a treinar sozinha com os exercícios específicos para a fase de desenvolvimento motor em que se encontra”, explica Clarissa Rios.





O treinamento de exercícios desde a infância é fundamental para o controle metabólico pelo restante da vida e determinará a capacidade de adaptação aos movimentos e atividades na fase adulta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia