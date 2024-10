As cores no prato, além de um atrativo visual, são reflexo da diversidade de nutrientes que o corpo necessita durante a infância, a vida adulta e a velhice

Garantir uma alimentação equilibrada durante a infância é essencial para o desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças. Promover bons hábitos alimentares desde cedo contribui diretamente para a saúde futura, prevenindo doenças e reforçando o sistema imunológico. Um dos segredos para aumentar o interesse das crianças por alimentos nutritivos é utilizar a variação de cores dos alimentos naturais nas refeições.







O consumo de um prato colorido garante a ingestão de diversos nutrientes essenciais às diferentes fases de crescimento dos pequenos. As cores estão associadas a nutrientes indispensáveis ao su desenvolvimento. Veja as cores e principais propriedades de alguns alimentos:

alimentos como tomate , morango e melancia são ricos em vitamina C, que contribui para fortalecer as defesas dos pequenos, prevenindo gripes e infecções brócolis, espinafre e abacate são ricos em cálcio e vitamina K, que ajuda no desenvolvimento de ossos e dentes. São ricos em ferro, auxiliando na prevenção de anemiaalimentos como cenoura, abóbora e manga contribuem na prevenção de problemas oculares e no fortalecimento do sistema imunológicouva, beterraba, repolho roxo e ameixa são fontes de compostos que auxiliam no processo de concentração e desenvolvimento cognitivo das crianças. Além disso, ajudam no bom funcionamento do intestino, promovendo uma digestão saudável



- Branco: alho, cebola, couve-flor, batata e inhame contêm nutrientes responsáveis pelo fortalecimento de ossos e dentes, além de serem excelentes fontes de energia







“Uma alimentação variada e colorida incentiva a diversidade na ingestão de diferentes nutrientes essenciais para o desenvolvimento e crescimento. Além disso, é fundamental para o desenvolvimento de hábitos alimentares para toda a vida”, diz a nutricionista da Nestlé, Bianca Lins Pereira.

"As cores no prato, além de um atrativo visual, são reflexo da diversidade de nutrientes que o corpo necessita durante a infância, a vida adulta e a velhice. Por isso, ao planejar as refeições, lembre-se: quanto mais colorido, mais nutritivo", reforça.



