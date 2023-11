Em estudos recentes do Journal American Heart Association, cientistas afirmam que o consumo semanal do abacate reduz em 21% os riscos de ataques cardíacos.

O abacate é famoso por ser ingrediente-chave de pratos salgados como guacamole ou torradas. Tem origem no México e América Latina e é consumido mundialmente. Mas foi no Brasil que a fruta começou a ser aproveitada como um alimento doce, no formato de vitamina com leite ou acompanhado de mel, açúcar e limão. Apesar do seu alto teor calórico, pode ser um grande aliado das dietas e auxilia na saciedade, na prevenção de doenças cardíacas, reduz o colesterol e até mesmo previne câncer e derrame.



Em estudos recentes do Journal American Heart Association, cientistas afirmam que o consumo semanal do abacate reduz em 21% os riscos de ataques cardíacos. E não para por aí: os benefícios do abacate também são usados para melhorar a produção de lavouras e até como cosméticos, em máscaras faciais e produtos capilares.



“O abacate é rico em vitaminas A, B e K, é fonte de minerais como potássio, manganês, ferro, cobre e zinco, contém fibras, antioxidantes e gorduras monoinsaturadas, consideradas boas para o organismo. Apesar de calórica, a fruta é pobre em gordura ruim e não contém colesterol e sódio. Quando consumida de forma moderada, traz mais sabor e enormes benefícios à saúde” explica Soraia Batista, nutricionista da Pluxee.

Confira os benefícios do abacate

Ajuda na imunidade; Auxilia no aumento do HDL (colesterol bom), na redução do LDL (colesterol ruim) e dos triglicerídeos, prevenindo doenças cardíacas; Protege os olhos; Previne doenças como câncer, derrames e insuficiência renal; Contribui para o bom funcionamento do intestino; Aumenta a saciedade, evitando o consumo excessivo de comidas; É bom para a pele; Alivia os sintomas de artrite; Importante para os ossos.

Dicas da nutricionista

Para controlar as calorias do abacate, evite a adição de açúcar e opte por adoçantes no preparo de sobremesas.

Prefira usar o abacate em saladas, molhos, patês ou como acompanhamento de pratos salgados.

Opte por consumir até 100g da fruta por dia.

Receita para incluir no cardápio

Brownie de abacate com cacau

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá cacau em pó

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 colher de chá de sal

225g de polpa de abacate (você pode usar avocado, se preferir)



Como fazer