A onda de calor em algumas regiões do Brasil gera preocupação em relação à saúde, afinal, alguns cuidados devem ser redobrados quando as temperaturas estão altas. Muito se fala em cautela na hora dos exercícios físicos, da proteção solar, da alimentação mais leve como também da importância da hidratação. È essencial pensar em opções para manter-se hidratado. “Nada substitui a água, mas algumas frutas são excelentes para se cuidar enquanto se hidrata”, destaca Eveline Dana, nutricionista do app de saúde integrativa Personal Virtual.

Conforme a nutricionista, existem frutas que contém mais de 90% de água em sua composição, ajudando na reposição de líquidos. Pensando nisso, Eveline Dana recomenda cinco frutas ricas em água que as pessoas deviam incluir no consumo diário e, assim, garantir ganho extra na hidratação. Descubra quais são:

1 - Melão

Rico em vitaminas E, A e C, o melão é o campeão de composição de água entre as frutas. “É uma fruta gostosa, pouco calórica, contendo cerca de 35 calorias em 100g, e 93% composta por água, ou seja, uma excelente opção para essa época”, lembra a nutricionista.

2 - Melancia

Uma das frutas queridinhas, a melancia é 92,5% composta por água e, além de contribuir para a reposição de líquidos, ainda traz outros benefícios: “O consumo da fruta é benéfico para imunidade, contém ação antioxidante e anti-inflamatória”, explica Eveline Dana.

3 - Morango

O morango também é uma ótima opção para se hidratar, pois é composta predominantemente por água; “91,8% do morango é água e 100g da fruta corresponde a 30 calorias, muito parecido com o melão e a melancia”, comenta a nutricionista. “Além disso, é fonte de cálcio, potássio, ferro, selênio, magnésio e compostos fenólicos — que são antioxidantes”, completa.

4 - Mamão papaia

Ótima opção para quem tem constipação intestinal, o mamão papaia tem quase 90% de água em sua composição: “Além disso, podemos citar benefícios como vitamina C, A e E e ação antioxidade”, explica Eveline.

5 - Laranja

A laranja já é uma fruta refrescante e uma ótima opção para os dias quentes. Rica em vitamina C, ou seja, fortalecedora do sistema imunológico, tem água em 87,6% de sua composição: “O suco de laranja também é uma boa opção, mas deve ser consumido com cautela, pois necessita de uma grande quantidade de laranjas, ou seja, é mais calórico, o ideal é usar a fruta”, pontua a nutricionista.

Não se esqueça da água



Eveline Dana enfatiza que o consumo de frutas é importante em qualquer época do ano diante dos inúmeros benefícios. Além disso, mesmo consumindo uma grande variedade de frutas, beber água todos os dias é indispensável, alerta a nutricionista.