Cada estação do ano favorece um grupo seleto de frutas, hortaliças e legumes. Saber quais produtos consumir na primavera não só contribui para uma alimentação variada e econômica, mas também com menos agrotóxicos. Com características de clima mais ameno, que traz a mistura das temperaturas quentes e frias ao longo do dia, a primavera é um convite para experimentar os sabores e as texturas dos pratos frescos e bebidas geladas com opções sazonais.





"Ricos em vitaminas, os alimentos da primavera, como laranja e cenoura, de cores alaranjadas, são boas fontes de carotenoides - precursores da vitamina A", conta Fernanda Corrêa Penido, bioquímica de alimentos, mestre e doutora em ciência de alimentos. Além da vitamina A, a vitamina C também está presente nesta estação, sendo abundante em frutas cítricas, como a acerola e a laranja; - sendo a batata uma boa fonte dessa vitamina.





Já os vegetais verdes contêm teores significativos de vitaminas do complexo B, como a tiamina (B1), ácido pantotênico (B5) e ácido fólico (B9), além da vitamina K, atuante na coagulação do sangue. Além das vitaminas, os alimentos sazonais da primavera são abundantes em minerais como o potássio, cálcio, magnésio e ferro.





Fernanda Corrêa Penido aconselha escolher frutas, legumes e verduras da estação, já que essas terão um grau menor de agrotóxicos e serão mais saborosas Arquivo Pessoal/ Fernanda Penido Algumas frutas, legumes e verduras, como laranja, melancia, abacate, jiló, repolho e batata, são encontradas no supermercado e sacolão durante todo o ano, porém, Fernanda alerta para o consumo de frutas fora da estação, já que não são produzidas naturalmente. "Cada alimento tem um clima, solo e ambiente propício para seu desenvolvimento e, se colhido no tempo certo, leva à menor necessidade do uso de fertilizantes e agrotóxicos."

Benefícios

Só de consumir alimentos naturais, a saúde agradece, mas ao ingerir insumos sazonais da primavera, há o benéficio na prevenção de doenças e na melhora do funcionamento do organismo. Fernanda explica que uma alimentação saudável, com baixo consumo de ultraprocessados e agrotóxicos, auxilia não apenas no tratamento, mas também na prevenção de várias doenças, como por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como a diabetes e a hipertensão. Além disso, esses alimentos são ricos em antioxidantes, que combatem os radicais livres, prevenindo, por exemplo, o envelhecimento precoce; e em fibras, que auxiliam o funcionamento do intestino e contribuem para a redução do colesterol.





Além desses benefícios, consumir alimentos da estação proporciona:





- Qualidade Nutricional: são mais nutritivos porque são colhidos no pico de sua maturidade





- Sabor: os vegetais cultivados no período natural tendem a ser mais saborosos e frescos porque são capazes de absorver melhor os nutrientes do solo





- Economia: produtos da estação usualmente têm um preço mais acessível, pois sua produção é mais abundante. Não por coincidência, os alimentos da época são aqueles que já costumamos encontrar com mais facilidade





- Sustentabilidade: consumir produtos sazonais contribui para a redução do impacto ambiental, pois evita práticas agrícolas intensivas e o transporte de longa distância





A jabuticaba e a mexerica são uma das frutas da primavera, sendo achadas mais baratas e com mais facilidade Arquivo Pessoal/ Fernanda Penido Confira os alimentos sazonais desta estação:





Frutas





Abacate, acerola, abacaxi, ameixa, amora, banana, caju, caqui, coco verde, cupuaçu, guabiroba, jabuticaba, jaca, laranja, limão, manga, mamão papaia, maracujá, melancia, melão, murici, nectarina, tangerina e uva Thompson





Legumes





Abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura, chuchu, jiló, pepino, quiabo, inhame





Verduras





Acelga, agrião, alface, alho, alho-poró, almeirão, aspargo, brócolis, catalonha, cebola, cebolinha, chicória, coentro, couve-de-bruxelas, couve-flor, couve manteiga, erva doce, escarola, espinafre, hortelã, louro, mostarda, nabo, rabanete, repolho, rúcula, salsinha e salsão





Tubérculos





Batata-baroa, batata-doce, batata inglesa, cará, inhame





Oleaginosas

Castanha de baru, castanha-do-pará e nozes Receita com cara de primavera

A bioquímica, em parceria com a nutricionista Carolina Vasconcelos, publicou o livro “Do Mercado à Mesa: um guia com dicas e receitas usando os alimentos de cada estação” ideal para quem cozinha todos os dias, para quem procura autonomia na hora de se alimentar e não deixa a saúde em segundo plano. Fernanda Penido enfatiza a importância de se consumir cada vez mais alimentos in natura ou minimante processados, integrando-os em receitas do dia-a-dia. Confira uma das receitas presentes no livro com ingredientes da primavera:

Receita de lasanha de berinjela Arquivo Pessoal/ Fernanda Penido Lasanha de berinjela Rendimento: 6 porções

Ingredientes: - 1 colher de sopa de manteiga, - 2 dentes de alho, - 1 cebola picada, - 500 g de carne moída (patinho), - Sal e pimenta a gosto, - 400 g de passata italiana tradicional, - Manjericão, - 3 berinjelas, - 1 colher de sopa de azeite, - 200 g de parmesão ralado, - Orégano.



Modo de preparo: Em uma panela, em fogo médio, derreter a manteiga, acrescentar o alho picado e, quando o alho estiver começando a dourar, acrescentar a cebola; Quando a cebola estiver translúcida, acrescentar a carne moída; Temperar com sal e pimenta;Refogar; Quando estiver cozida, acrescentar o molho de tomate e as folhas de manjericão; Cortar as berinjelas em fatias finas, no sentido do comprimento, pincelar azeite no fundo de uma assadeira refratária, acrescentar um pouco do molho, fazer uma camada de berinjela, cobrir com o molho, fazer mais duas camadas de berinjela intercaladas pelo molho; Colocar o parmesão ralado por cima; Finalizar com orégano e enfeitar com folhas de manjericão; Levar ao forno em temperatura de 180°C por cerca de 30 minutos.



Informação nutricional da receita: Proteínas: 232,6 g Gorduras: 216,4 g Carboidratos: 61,3 g Calorias: 3.125 kcal

