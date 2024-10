A remoção de tatuagem com laser se tornou popular nos últimos anos devido à sua eficácia e segurança. O avanço da tecnologia a laser permitiu resultados sem procedimentos invasivos, tornando o processo mais acessível e atraente para um número maior de pessoas.







Outro fator que impulsionou a popularidade do procedimento foi a crescente aceitação social das tatuagens, que levou mais pessoas a se interessarem por elas, mas também a considerarem a remoção em algum momento, seja por não fazer mais sentido ou pelo local do desenho.

“Além disso, com o avanço da tecnologia dos lasers, aumenta a eficiência da remoção de tatuagem com essa ferramenta, além de contribuir para a popularidade”, comenta a fisioterapeuta dermato funcional da franquia Maislaser, Paula Caldeira.

Como funciona o laser?





O laser baseia-se na fototermólise seletiva, ou seja, pulsos de luz são emitidos e absorvidos pelos pigmentos da tatuagem - o alvo sempre será o pigmento. Existem diferentes comprimentos de onda onde são usados para diferentes cores de pigmentos e fototipos.







“Durante o tratamento, a luz do laser penetra no tecido, fragmentando os pigmentos em partículas bem menores, que são posteriormente eliminados pelo próprio sistema imunológico do corpo”, esclarece Paula.







A eficácia da remoção varia com base na profundidade do depósito da tinta, tipo de tinta e idade da tatuagem. Embora muitas tatuagens possam ser clareadas, algumas podem não ser completamente removidas e deixar sombras ou pigmentos residuais.







Avaliação inicial





Uma avaliação é fundamental para garantir a segurança e a eficácia do tratamento. Durante essa consulta, o profissional examina a tatuagem, considerando o tamanho, localização, cores, fototipo, idade e tipo de tinta usada.







A cor da tinta utilizada deve ser avaliada, pois só de acordo com ela e fototipo do cliente, pode-se seguir com uma condução efetiva na remoção da tatuagem.

Nessa avaliação também se discute o número estimado de sessões necessárias e os possíveis resultados. Os registros fotográficos da tatuagem são realizados para documentar e comparar os resultados ao longo do tratamento. “Essa etapa prepara o paciente e o profissional para um tratamento seguro e bem-sucedido, além de todo acompanhamento clínico”, diz Paula.







Número de sessões





O número de sessões varia de acordo com a cor, profundidade e idade da tatuagem. Tintas escuras como preto e azul escuro respondem mais rapidamente, enquanto cores claras, como vermelho, verde e amarelo, podem exigir mais sessões e tipos de laser específicos.







O intervalo entre as sessões é de 30 dias, para permitir que o corpo elimine os pigmentos fragmentados. A resposta da tatuagem ao tratamento é avaliada em cada sessão, e ajustes são feitos conforme necessário para otimizar os resultados. Em média, a maioria das tatuagens requer entre cinco e 12 sessões, mas essa resposta é individual.







Pós-tratamento





A remoção de tatuagem com laser é segura, mas pode apresentar alguns efeitos comuns. “Durante o procedimento, é comum sentir desconforto, além de poder ocorrer inchaço e vermelhidão. Bolhas não são comuns”, explica Paula.







Após as sessões, deve-se seguir as orientações em relação à exposição solar, hidratação da pele e uso do filtro solar. “É fundamental escolher um profissional qualificado e seguir rigorosamente as instruções de cuidados pós-tratamento. Isso inclui evitar a exposição ao sol, manter a área tratada limpa e hidratada, e não coçar”, reforça Paula.

