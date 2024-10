Viih Tube está com pubalgia

Na fase final de sua gravidez, a influenciadora digital Viih Tube está com pubalgia, uma condição que provoca dores intensas na região do osso púbico, localizado na parte da frente da bacia.





Pelas redes sociais, seu companheiro, o ex-BBB Eliezer mostrou ela aplicando compressas de gelo na área da púbis para amenizar o desconforto.

O que é pubalgia?

A pubalgia se caracteriza por uma inflamação que causa dores intensas na parte superior das coxas, nas regiões inguinais e na parte inferior da barriga, de acordo com a ginecologista Priscila Celles.

Priscila ressalta que a condição é mais comum no sexo masculino, mas também há casos em gestantes pela "mudança na distribuição de carga na região da bacia", além de ação hormonal e deslocamento da pelve, e da mudança postural e do peso que o bebê exerce sobre a região. A condição se torna mais frequente a partir do 6º mês de gravidez.

Não há maiores complicações associadas a pubalgia, segundo a especialista.

O tratamento, na maior parte dos casos, envolve apenas o alívio dos sintomas. De acordo com o ortopedista Daniel Rebolledo, pode ser indicado o uso de cintas, orientação postural, exercícios e acupuntura.

