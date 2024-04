As bolsas de água quente e as compressas de gelo são amplamente utilizadas, mas nem sempre da forma correta e com a indicação adequada

As bolsas de água quente e as compressas de gelo são amplamente utilizadas por atletas e praticantes de esportes para aliviar dores musculares, reduzir inflamações e auxiliar na recuperação de lesões e podem ser excelentes opções para o dia a dia, quando um acidente ocorre, quando incômodos musculares aparecem ou quando as crises de ansiedade decidem se revelar.

Porém, o uso comum destas técnicas, não levando em conta suas aplicações específicas e sem acompanhamento médico acabou criando alguns mitos em torno destes métodos. Bernardo Sampaio é fisioterapeuta, diretor clínico do ITC Vertebral, de Guarulhos (SP), e desmistifica alguns tópicos sobre o uso do gelo e da água quente nas lesões. Confira.

Bolsa de água quente é mais eficaz do que gelo para tratar contraturas musculares

Bernardo explica que, dependendo da lesão, a água quente pode ajudar a relaxar os músculos e aliviar a dor em casos de contratura muscular, mas nem sempre é a melhor opção. “Além disso, procure conciliar o uso da bolsa de água quente com outras medidas. Exemplos simples podem ser se a tensão for nas costas, fazer leves e pequenas caminhadas durante o dia podem ajudar a diminuir as dores ou então se o pescoço ou nuca estiverem tensionados, optar por não dormir de bruços”, completa.

O gelo é anti-inflamatório

“O uso de pedras de gelo no momento da lesão promove o que chamamos de vasoconstrição que nada mais é do que a contração dos vasos sanguíneos. Além disso, ele auxilia no controle do edema, mas não há evidências de que melhore a inflamação do local”, explica o fisioterapeuta.

Aplicação de calor é sempre melhor do que o gelo para relaxar as estruturas musculares

O fisioterapeuta diz que “cada caso, é um caso”. Porém, sim, a bolsa de água quente pode ser uma excelente opção para dores de cabeça, cólicas menstruais, dores musculares pós treino ou depois de fazer exercícios físicos, em resumo, dores crônicas em que o relaxamento ajuda a diminuí-las.

O gelo é mais eficaz do que o calor no tratamento de tendinopatias

Não. O gelo ajuda a controlar o edema (inchaço) quando ocorre, o que não é comum na tendinopatias, mas pode ocorrer. Acreditava-se no poder anti-inflamatório do gelo para as tendinopatias, mas foi visto que essas propriedades são fracas e ainda pode atrapalhar na recuperação do tendão.

“Para tratar corretamente das tendinopatias, uma série de cuidados devem ser tomados, o uso de talas na região do punho pode auxiliar em um primeiro momento (não como recurso único), repouso absoluto não é indicado, pois devemos na verdade controlar a carga que será exercida no tendão para uma boa recuperação do tecido , então exercícios leves e específicos devem ser utilizados", explica o fisioterapeuta.

Conforme Bernardo Sampaio, "se tem algo que é necessário no tratamento das tendinopatias é carga de forma correta. Isso vai auxiliar na recuperação do tendão machucado e fazer com que ele volte o quanto antes a 'aguentar' a carga que ele precisa para os movimentos. O uso de anti-inflamatórios e analgésicos sob prescrição médica combinados à fisioterapia, são as principais formas de garantir que as dores não persistam”.