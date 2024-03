Imagine um dia típico de trabalho ou uma viagem usual de transporte público em que você permanece de pé por longos períodos. Parece comum, não é? Porém, o que muitos não sabem é que essa rotina aparentemente inofensiva pode estar contribuindo para um problema de saúde significativo: a dor lombar. Estudos apontam que indivíduos que permanecem por mais de duas hora s em pé são sérios candidatos a terem dores nas costas. Portanto, é crucial reconhecer a importância dos músculos do quadril, como o glúteo médio, na saúde da coluna vertebral e na prevenção de dores lombares.

"Nossos quadris servem como alicerce de sustentação do corpo, desempenhando um papel crucial na estabilidade e na proteção da coluna vertebral", diz Thiago Fukuda, diretor clínico do Instituto Trata, pós-doutorado em Biomecânica pela University of Southern California e fisioterapeuta por 10 anos da Santa Casa de São Paulo e da seleção brasileira de futebol feminino. "Para indivíduos cujas profissões exigem que fiquem de pé por longos períodos ou para aqueles que utilizam transporte público sem a possibilidade de se sentar, o fortalecimento desses músculos torna-se não apenas uma medida preventiva, mas essencial".

Os estudos "J Musculoskelet Neuronal Interact" e "Clin Rehabil", de 2019 e 2020, respectivamente, mostram que a fraqueza ou fadiga, principalmente do glúteo médio – um dos principais músculos do quadril – pode levar a desequilíbrios musculares, resultando em uma postura inadequada e uma distribuição incorreta de forças ao longo dos membros inferiores. Isso, por sua vez, pode causar uma tensão excessiva e contraturas nos músculos da região lombar, culminando em dores persistentes.

“Quando esses músculos estão fracos ou fadigados, a sobrecarga e a compensação inadequada podem ocorrer, levando a uma série de problemas que afetam diretamente a coluna vertebral”, diz Helder Montenegro, sócio-fundador do ITC Vertebral e presidente da Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna e Associação Cearense de Fisioterapeutas. "Além disso, a fraqueza do glúteo médio pode impactar negativamente na postura em pé e na biomecânica da marcha, o que, por sua vez, pode afetar a distribuição de cargas ao longo da coluna vertebral".

Leia também: Como evitar os nódulos que se localizam nos músculos



A boa notícia é que essa condição é prevenível e tratável. Especialistas recomendam uma série de exercícios simples, como agachamentos e fortalecimento de glúteos, que podem aliviar significativamente a pressão sobre a coluna. Além disso, manter uma boa postura e fazer pausas regulares para movimentar-se são hábitos que podem oferecer um grande alívio.

Os estudos enfatizam a importância da conscientização sobre a saúde dos quadris e oferecem um caminho para uma vida mais confortável e livre de dores para trabalhadores e usuários frequentes de transporte público. É um lembrete de que, muitas vezes, a solução para um problema recorrente de saúde pode estar no fortalecimento e na manutenção do nosso próprio corpo.