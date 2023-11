Ortopedista David Gusmão alerta para os perigos de passar horas do dia sentado e avisa para ter atenção com o quadril

Muitas pessoas passam longas horas do dia sentadas, seja no escritório, em frente ao computador ou durante viagens prolongadas. No entanto, o ortopedista e especialista em quadril, David Gusmão, alerta para os perigos que essa prática pode representar para a saúde dos quadris.

De acordo com Gusmão, passar muito tempo sentado pode levar a diversos problemas nos quadris, incluindo a compressão das articulações, diminuição da circulação sanguínea e o encurtamento dos músculos que envolvem essa região. Isso pode resultar em dor, desconforto e até mesmo em condições mais sérias, como a bursite do quadril ou a síndrome do piriforme.

Leia: Tempo demais sentado? Andar 5 minutos a cada meia hora, recomenda estudo



Para evitar esses problemas, o ortopedista revela dicas simples:

Levante-se regularmente: tente se levantar e movimentar-se a cada 30 minutos, mesmo que seja apenas por alguns minutos. Faça alongamentos: pratique alongamentos específicos para os músculos do quadril. Gusmão recomenda exercícios como o alongamento do piriforme e a flexão dos quadris. Mantenha uma postura correta: ajuste a altura da cadeira, da mesa e do computador para que fiquem alinhadas com a altura do seu corpo, evitando a sobrecarga nos quadris. Fortaleça os músculos do quadril: exercícios de fortalecimento muscular podem ajudar a proteger os quadris.

Caso já esteja enfrentando dores nos quadris, Gusmão recomenda buscar a ajuda de um especialista: "Não ignore as dores, pois elas podem se agravar se não forem tratadas adequadamente".

Leia: Ficar sentado por 10 horas por dia aumenta o risco de demência, diz estudo

A saúde dos quadris é fundamental para a qualidade de vida, e seguir essas dicas de prevenção e buscar ajuda profissional quando necessário pode garantir que mantenha seus quadris saudáveis e funcionando corretamente.