A atriz Taís Araújo enfrentou recentemente uma crise de hérnia de disco, enquanto trabalhava no programa de televisão The Masked Singer Brasil. O episódio a levou a buscar atendimento médico em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, onde foi submetida a uma cirurgia de coluna minimamente invasiva, procedimento para tratar o problema.



Em nota, a assessoria de imprensa do centro de saúde comentou sobre o estado da atriz: “A paciente Taís Araújo foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em 8 de janeiro de 2024, por hérnia de disco lombar aguda. Foi submetida a um procedimento minimamente invasivo com alívio dos sintomas. Vem evoluindo bem clinicamente. Recebe alta na data de hoje para continuidade de tratamento domiciliar sob cuidados das equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e Dr. Francisco de Assis Ulisses Sampaio Junior.”



Após a operação, a famosa tem mostrado uma boa recuperação e foi liberada para continuar o tratamento em casa, sob os cuidados dos médicos Roberto Kalil Filho e Francisco de Assis Ulisses Sampaio Junior.



Esse tipo de condição é relativamente comum e pode ocorrer em toda a coluna, apesar de a região lombar e cervical serem as mais prováveis de serem atingidas, devido a maior mobilidade nessas regiões. Muitos pacientes, inclusive, podem nem apresentar sintomas.



Segundo o médico ortopedista especialista em coluna vertebral com atuação em cirurgias minimamente invasivas, Daniel Oliveira, a hérnia de disco é uma condição médica que ocorre quando parte de um disco intervertebral (estrutura localizada entre as vértebras da coluna) se desloca para fora de sua posição normal, pressionando as raízes nervosas ou a medula espinhal.



“Essa condição pode ser causada por diversos fatores, como envelhecimento, desgaste natural, levantamento de peso inadequado, postura incorreta, entre outros, e os principais sintomas incluem dor nas costas, que pode irradiar para outras áreas do corpo como braços ou pernas, dependendo da localização da hérnia. Além disso, pode ocorrer formigamento, fraqueza ou perda de sensibilidade nas áreas afetadas.”



O tratamento, segundo o especialista, varia de acordo com a gravidade e os sintomas de cada caso. Pode incluir repouso, fisioterapia, medicamentos para dor e inflamação, e em casos mais graves, procedimentos cirúrgicos. “É importante consultar um especialista para um diagnóstico e tratamento adequados.”

Cirurgia minimamente invasiva de coluna



Daniel conta que a cirurgia minimamente invasiva de coluna para hérnia de disco é um procedimento avançado que oferece uma alternativa menos agressiva às técnicas cirúrgicas tradicionais.



“Nesse procedimento, o cirurgião faz uma pequena incisão na pele sobre a coluna vertebral. Utilizando instrumentos especializados e guiado por técnicas de imagem, ele remove apenas a parte do disco intervertebral que está herniada e comprimindo a raiz nervosa. Essa abordagem minimiza o trauma nos tecidos moles circundantes, resultando em menos dor pós-operatória e uma recuperação mais rápida.”



Ele ressalta que esse tipo de procedimento é levado em consideração quando o tratamento não cirúrgico (como medicação, fisioterapia e injeções) não alivia os sintomas.



“A cirurgia é indicada em casos de dor severa, fraqueza muscular ou alterações na função do nervo causadas pela sua compressão devido à hérnia. Também pode ser necessária se ela estiver causando problemas neurológicos significativos, como alterações na função da bexiga ou do intestino, por exemplo”.



Atualmente o procedimento minimamente invasivo mais utilizado e moderno que existe para casos como o da famosa, segundo o médico, é a endoscopia de coluna onde, através de um corte muito pequeno, é inserido um tubo rígido de metal de 7mm com uma microcâmera de alta resolução. Quando a hérnia é identificada, um outro equipamento é introduzido na cânula, removendo o fragmento do disco que estava comprimindo o nervo.



“Depois de retirado, o pequeno corte é fechado. Ela pode ser feita apenas com anestesia local com paciente acordado e o paciente recebe alta no mesmo dia, algumas horas após o procedimento.”



Uma das grandes vantagens dessa técnica, conforme explica o médico, é o fato de trazer segurança, já que, através da câmera de alta precisão, consegue-se ver perfeitamente o que está sendo realizado e o tempo de recuperação.



“Vale ressaltar, porém, que a cirurgia é indicada para aqueles pacientes que não responderam ao tratamento conservador. Cada caso deve ser avaliado individualmente por um especialista, que considerará a localização e tamanho da hérnia, os sintomas do paciente e sua saúde geral antes de recomendar a cirurgia.” O acompanhamento clínico contínuo para fortalecimento da coluna e reabilitação postural é fundamental para uma recuperação completa.