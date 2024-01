Se está com a "corda no pescoço" e precisa de uma ajuda para conseguir dinheiro urgentemente, a simpatia para emergência financeira pode ajudar

Estabelecer novas metas para o Ano Novo é uma tradição mundial, e dinheiro é o que não falta nas metas pessoais de cada um e para que 2024 traga muita fartura e prosperidade as simpatias podem dar aquele empurrãozinho que todos precisam.

Canalizar as energias certas para atrair dinheiro juntando com algumas simpatias simples podem fazer 2024 um ano de muita riqueza.

“Com as simpatias é possível atrair dinheiro por meo de sua própria energia, e verá que é muito mais simples atingir os objetivos quando estamos com a cabeça, corpo, mente e espírito acreditando e focando juntos em um ideal", afirma Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro.

Leia: Cinco simpatias para ter sucesso no trabalho em 2024

As melhores simpatias para atrair dinheiro em 2024

Simpatia 1

Se deseja sempre ter boas condições em sua vida, essa simpatia para atrair dinheiro te ajudará para que tenha bons resultados.

Materiais: 1 pote de plástico, 1 imã e algumas moedas.



Modo de fazer: coloque dentro do pote o ímã e as moedas, o intuito é que todas as moedas fiquem presas ao ímã, portanto esteja sempre de olho e as direcionam para o ímã caso elas se soltarem. Para melhor resultado, deixe o pote sempre em algum local reservado, onde ninguém fique mexendo.

Simpatia 2

Se está com a “corda no pescoço” e precisa de uma ajuda para conseguir dinheiro urgentemente, esta simpatia para emergência financeira irá te ajudar.



Materiais: 1 flor de camomila seca.



Modo de fazer: esta simpatia é muito simples, basta você guardar com você, dentro da sua carteira uma florzinha de camomila seca. Esta flor também pode ser deixada dentro de uma gaveta de sua casa. Para aumentar ainda mais a força da simpatia, ao realizá-la, reze um Pai Nosso e uma oração especial para Santo Expedito.

Simpatia 3

Esta é uma simpatia que deverá ser sempre durante o dia, com sol raiando, pois o sol representa prosperidade.



Materiais: 20 moedas de vários valores: entre R$ 0,05 e R$ 1. Dois litros de água.



Modo de fazer: ferva a água e junte com as moedas. Quando estiver em temperatura ambiente leve a água e a moedas para o banho. Tome um banho normal. No final, jogue a água com as moedas sobre sua cabeça e corpo. Neste momento decrete que a prosperidade na sua vida multiplique 20×20 em todos os aspectos e em todas as áreas. Recolha as moedas e guarde com você por sete dias. Depois disso, irá guardar uma moeda até 31 de dezembro de 2024. As outras 19 moedas você pode usar normalmente.

Leia: Santo Antônio: 10 simpatias para atrair a pessoa amada

Simpatia 4



Essa simpatia não requer muitos materiais o que a torna simples, tudo vai depender da sua internação e energia na hora de realizar o ritual.



Materiais: o chaveiro de sua casa com todas as chaves.



Modo de fazer: pegue seu chaveiro que contenha todas as chaves da casa e friccione-o durante 10 minutos. Em seguida coloque as chaves uma a uma sobre a mesa de refeições, em forma de cruz e reze um Pai Nosso. A simpatia deve ser feita às 12 horas.

Simpatia 5

Essa simpatia é destinada principalmente para aqueles que são devotos de Cosme e Damião, pois ela usa a energia dos santos para alcançar a prosperidade financeira.



Materiais: 3 moedas e 3 balas.

Modo de fazer: pegue três moedas e três balas. Jogue as balas e as moedas num jardim, oferecendo a Cosme e Damião, desejando que nunca mais perca dinheiro.