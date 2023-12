Em uma das experiências do catálogo Céu de Montanhas, em Brumadinho, o visitante percorre quilombos e se depara com os cânticos da benzedeira Dona Nair, do Quilombo de Marinhos, tem poder cura

Se fizermos uma retrospectiva de como foi o turismo de experiências em 2023, diríamos que Brumadinho esteve no centro da atenção dos viajantes. Na jornada rumo ao interior, o catálogo Céu de Montanhas, que reúne 39 experiências de turismo rural e de base comunitária na cidade mineira, realizou encontros e abraços. Fez turistas derramar lágrimas, abraçar árvores e alimentar a alma. Foram encontros com matriarcas como Dona Nair, com ceramistas renomados como o casal Cecília Gobbo e Lenine Lucas. E teve, também, fruto da terra com a sabedoria de Benedikt Wiertz ao lado da esposa, a culinarista Joseane Jorge.

No último fim de semana, o Catálogo Céu de Montanhas foi reconhecido pelo Prêmio Nacional de Turismo 2023, realizado pelo Ministério do Turismo. A iniciativa, desenvolvida pela Vale em parceria com o Instituto Rede Terra, levou o troféu de bronze na categoria Economia Criativa, concorrendo com quase 35 projetos de todo o Brasil. Esse foi o terceiro prêmio conquistado pelo Céu de Montanhas somente neste ano.

“Esse prêmio é importantíssimo. Além de ser uma forma de reconhecimento dá visibilidade para o turismo de Brumadinho. Temos que lembrar sempre que essa foi a única iniciativa do estado de Minas Gerais a ser indicada e que, mesmo sendo um projeto bastante jovem, conseguiu conquistar o terceiro lugar. Temos muito o que comemorar”, celebra Gustavo Morais Dias, proprietário do sítio Fotossíntese e representante do Céu de Montanhas na cerimônia de entrega do Prêmio.

Nova geração faz renascer a esperança que as tradições e os saberes do Quilombo do Sapé será preservada para todo sempre Carlos Altman

Lançado em 2022, o catálogo Céu de Montanhas foi pensado para diversificar a oferta da região, facilitar o acesso do turista aos atrativos, aumentar o tempo de permanência do visitante e fortalecer a contribuição do turismo para a economia local. É parte do Programa de Fomento do Turismo Sustentável da Vale em Brumadinho, uma das ações da mineradora para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem B1, em 2019.

A coletânea é resultado de um amplo trabalho de mapeamento, assessoramento técnico e sistematização da oferta de turismo de experiências na região. Desde 2021, uma equipe composta por especialistas nas áreas de gastronomia, vivências turísticas e design têxtil atua com os empreendedores da região a fim de identificar e aprimorar os potenciais locais.

Hoje, quem vai a Brumadinho encontra uma variedade de experiências turísticas ligadas a cerâmica, gastronomia, cultura quilombola, turismo de aventura, saúde e bem-estar entre outras.

Ceramista alemão Benedikt Wiertz, do Ateliê Xakra, compartilha seus conhecimentos com os visitantes Carlos Altman/EM

Outras premiações

O Céu de Montanhas encerra 2023 com três reconhecimentos importantes no setor do turismo. Além do troféu de bronze no Prêmio Nacional de Turismo, o projeto recebeu menção honrosa no 10º Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, criado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo para incentivar, reconhecer e dar visibilidade às ações que destaquem as melhores práticas de sustentabilidade em toda a cadeia do turismo nacional.Em outubro, o Primeiro Circuito de Quilombos de Brumadinho, que integra o catálogo, venceu a categoria Diversidade, no Prêmio Cumbucca de Gastronomia.

Prêmio Nacional de Turismo

O Prêmio Nacional do Turismo reconhece, desde 2018, profissionais e iniciativas que contribuem para o crescimento do turismo brasileiro, um dos segmentos econômicos com maior potencial para geração de emprego e renda no país, bem comopara promoção da inclusão social e da sustentabilidade ambiental.