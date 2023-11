No dicionário, cumbuca significa: vaso de cabaça com uma abertura, usado para carregar água ou outros líquidos. Mas, para muita gente, a palavra teve sinônimo de reconhecimento, de satisfação e glória. A 1ª edição do Prêmio Cumbucca de Gastronomia divulgou nessa terça-feira (21/11), em cerimônia no Palácio das Artes, os 50 vencedores que se destacam na Cozinha Mineira. Os organizadores mapearam mais de 700 estabelecimentos para definir, a partir de votação popular e escolha de um júri técnico, os melhores lugares e pessoas de Minas Gerais.

Entre tantos troféus concedidos, dois eleitos diretamente pelos curadores mereceram atenção: o Circuito dos Quilombos de Brumadinho, que venceu na categoria "Diversidade" e a cidade de Paracatu, que chegou ao topo, como "Cidade Gastronômica".

Territórios gastronômicos



Promovido pelo Céu de Montanhas, Circuito dos Quilombos oferece visitas culturais e gastronômicas nos quilombos Sapé, Ribeirão, Rodrigues e Marinhos Carlos Altman/EM

Quem já visitou o Circuito dos Quilombos sabe que a experiência explora todos os sentidos. O paladar é aguçado, primeiro, pelo cheiro dos quitutes. Os olhos se encantam com os formatos, cores e texturas. Em cada banquete, vozes melodiosas acompanhadas de tambores, declamam versos de louvor ao povo negro. Por fim, bolos, biscoitos, roscas, sucos e geleias seguem o modo de fazer ancestral que vieram de receitas que passam de mãe para filhos. E, de geração em geração, a cozinha quilombola se perpetua para os dias atuais.

A categoria “Diversidade” na qual o Circuito dos Quilombos venceu, contempla ações, empresas ou iniciativas que investem efetivamente na transversalidade entre gastronomia, cultura alimentar e diversidade, aqui traduzidas em medidas que envolvam toda gama da diversidade, como racial, social, territorial, gênero, identidade, ambiental, etária e temas correlatos. A participação do Circuito simboliza o reconhecimento da importância da Cozinha Mineira como motor de desenvolvimento do turismo, da gastronomia e principalmente da preservação da cultura alimentar do nosso estado.

Capital do Pão de Queijo



O título de “Cidade Gastronômica” conferido à Paracatu tem sabor de quero mais. Além de sua importância histórica e cultural, a cidade tem atraído visitantes encantados com seus sabores e delícias. Em 2020, durante as celebrações dos 300 anos de Minas, Paracatu foi incluída na Rota das Quitandas, juntamente com outras cidades como Congonhas, São Tiago, São Bartolomeu, Lagoa Santa e Igarapé. Recentemente, em 06/08/2021, a cidade foi oficialmente reconhecida como o 1º Polo Gastronômico da Cozinha Mineira, tornando-se a primeira cidade em Minas Gerais a implementar ações específicas para valorizar os mestres e mestras da culinária mineira.



Para honrar a história, tradição e delicioso sabor, o dia 5 de julho é dedicado à celebração da quitanda mais famosa de Paracatu. Em 2016, uma lei foi aprovada para oficializar essa data como o Dia Municipal do Pão de Queijo, um quitute que, graças à sua fama nacional, concedeu a Paracatu o título de Capital Mundial do Pão de Queijo

Sobre o Cumbucca

Cumbucca é uma plataforma que tem como objetivo explorar a gastronomia mineira e nacional, destacando a importância dos modos de plantar, comer e beber em Minas Gerais. A plataforma serve como ponto de encontro para os profissionais da gastronomia e turismo gastronômico, abrangendo todos os segmentos da cadeia produtiva, incluindo produtores, ingredientes, agroecologia e mercado.

Além disso, a Cumbucca também destaca a culinária, a gastronomia e a cultura alimentar, com seus mapeamentos e histórias contados por meio de texto, vídeo e áudio. A plataforma inclui mapas gastronômicos, rotas turísticas, calendário de eventos, celebrações tradicionais e notícias do setor, bem como listas com informações sobre serviços e estabelecimentos. O conteúdo é cuidadosamente apurado, checado e redigido por uma equipe de profissionais do turismo, gastronomia e comunicação.

