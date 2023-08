683

Vícios de postura são uma das principais causas de dores e problemas musculoesqueléticos Freepik

Todo mundo, ou quase todo mundo, tem algum vício de postura. Ou seja, a maioria da população adota posições mais "confortáveis" para determinados movimentos ou situações. Mas é preciso atenção: quanto mais confortável uma posição, maior o risco de isto ser ou se tornar um vício de postura.





Segundo a fisioterapeuta especialista em Saúde Postural e Dores Crônicas, Walkiria Brunetti, ao longo da vida é normal que as pessoas adotem posturas mais cômodas para determinados movimentos."Sabe quando é muito mais fácil curvar o tronco para frente em uma cadeira do que se manter ereto? Ou abaixar o pescoço para usar o celular em vez de levantar o aparelho na altura dos olhos? Estes são apenas alguns vícios de postura comuns no dia a dia".O que a população em geral não compreende é que, quanto maior o conforto em uma posição, maior o risco disso se tornar um vício postural."Outro alerta é que a má postura se instala sem que a pessoa tenha consciência disso. Como nossos movimentos são automáticos, temos dificuldade em perceber que estamos em posições prejudiciais para nosso sistema musculoesquelético", reforça Walkíria.Os vícios posturais podem causar vários problemas, dependendo de qual região do corpo é afetada. De maneira geral, a dor é o principal sinal de que é hora de procurar ajuda."Aqui vale uma ressalva. Os incômodos podem ser inespecíficos. Nem sempre a dor é localizada. Pessoas com problemas na cervical podem desenvolver dores de cabeça, nos ombros e até nos braços, por exemplo", comenta Walkíria.Há inúmeros vícios de postura. Contudo, existem aqueles que têm um potencial maior de causar danos mais graves.A vida hoje está, literalmente, na palma das mãos ou melhor, no celular. Praticamente todos os brasileiros usam o celular no dia a dia para as mais diversas atividades. O problema não está no uso do celular, mas sim na postura adotada para isso e no tempo prolongado em que a pessoa se mantém na postura incorreta."A maioria das pessoas abaixa a cabeça e curva o tronco para frente. Como consequência, essa postura pode causar danos na cervical, no pescoço e evoluir para hérnias de disco e, mais comumente, para uma hipercifose, famosa corcunda de pescoço. Claro que isso não ocorre do dia para a noite. Mas como o uso do celular é algo cotidiano, a chance de desenvolver esse problema é grande", alerta Walkíria.A postura correta para usar o celular é levá-lo à altura dos olhos. O ideal é sentar-se com os braços apoiados para não sobrecarregar os ombros.Outro vício de postura típico da sociedade moderna é projetar o tronco para frente ao usar o computador. Inclusive, nesses casos é comum também abaixar o pescoço. Os profissionais que trabalham em escritórios e os estudantes são bastante afetados pela má postura durante o uso do computador."Esses vícios posturais podem causar dores no pescoço, ombros e coluna lombar. Ao longo do tempo, a pessoa pode desenvolver cifose e até mesmo hérnias de disco", aponta Walkíria.A primeira dica é investir em uma cadeira com encosto que dê apoio para a região lombar. Ao se sentar, a pessoa deve sentir que o quadril está bem encaixado no assento de forma que os dois lados do corpo estejam apoiados de forma equilibrada."Outra exigência é que a tela do computador precisa estar na altura dos olhos. Isso evita que a pessoa curve o pescoço para baixo. Os pés precisam encostar o chão e as pernas devem formar um ângulo de 90 graus em relação ao assento da cadeira. Por fim, é importante apoiar os cotovelos e antebraços na mesa para aliviar a tensão na cervical", explica a especialista.Qual a frequência em que você se abaixa para pegar algo do chão? Uma caixa, a compra do mercado, uma mala. Independente do que você precisa trazer do chão para cima, a tendência é se abaixar sem dobrar os joelhos."Esta posição é extremamente prejudicial para a coluna lombar. Felizmente, a correção é simples. Ao se abaixar dobre os joelhos com os pés levemente afastados. A coluna deve se manter ereta. Ao levantar-se, procure usar os músculos do abdômen também para minimizar os danos na coluna", adiciona Walkíria.Se tem uma tarefa doméstica diária é lavar louça e cozinhar. Essas atividades simples podem prejudicar o sistema musculoesquelético. O principal problema é a altura da pia e dos balcões na cozinha, que ou são altas demais ou muito baixas."O primeiro passo é adaptar a altura da pia para a estatura da pessoa. Ao lavar a louça ou preparar a comida, a coluna deve permanecer ereta, além de garantir que não haja necessidade de abaixar muito o pescoço e curvar o tronco para frente. Para pias muito altas, a dica é colocar um banquinho ou plataforma para ficar numa boa altura. Isso serve também para os balcões de preparação dos alimentos", sugere a especialista.Essa postura é mais comum do que se imagina. O que poucas pessoas sabem é que ela pode ser responsável por aquela barriga "pochete" persistente. "A barriga saliente pode ser uma consequência de uma postura curvada para frente com projeção da barriga para fora. Esse vício de postura pode ainda causar a cifose (corcunda), cervicalgia, encurtamento muscular e dor lombar", conta Walkíria.A postura correta ao caminhar é manter a coluna ereta, os braços alinhados ao lado do corpo e o pescoço encaixado no centro do corpo.As posturas erradas na hora de dormir são muito comuns. Uma das piores é dormir com os braços embaixo do rosto ou da cabeça. "Esta posição altera o alinhamento da coluna, além de comprimir nervos e veias. As pessoas que têm esse hábito podem desenvolver a síndrome do túnel do carpo , que afeta os punhos e mãos", diz Walkíria.A postura adequada na hora de dormir é deixar os braços relaxados e alinhados com os ombros, seja de lado ou de barriga para cima. Um dos braços pode ficar relaxado na altura do quadril e o outro ao lado do travesseiro.Cruzar as pernas pode ser quase irresistível ao longo do dia, principalmente quando se passa muito tempo sentado. Essa postura é prejudicial para o corpo. "Ao cruzar as pernas, a pessoa tende a se curvar para frente. Além disso, desalinha o quadril e coloca pressão na coluna lombar", ressalta a especialista."Você pode cruzar as pernas, mas de vez em quando. Ao fazer isso, procure se manter ereto e trocar de lado para equilibrar o esforço muscular. Evite ainda se inclinar para frente e abaixar o pescoço enquanto estive de pernas cruzadas."Esses são apenas alguns vícios posturais. O mais importante é saber que todos adotamos posturas que podem prejudicar nosso sistema musculoesquelético ao longo da vida. Uma boa maneira de corrigir posturas é aumentar a consciência corporal Walkíria recomenda a união de várias técnicas da fisioterapia para alcançar esses objetivos. "Podemos iniciar com a Reeducação Postural Global (RPG) para reorganizar a postura. Normalmente, os vícios de postura também têm associação com os encurtamentos musculares e a RPG é excelente para a alongar as cadeias musculares".O Pilates é excelente para corrigir e melhorar a postura. O método atua no fortalecimento dos músculos de sustentação da coluna, conhecidos como core. Há outros benefícios como melhora da coordenação motora, equilíbrio, aumento da flexibilidade, respiração."Para quem tem problemas de postura, o Pilates é ótimo, pois aumenta a consciência corporal e isso contribui diretamente para prevenir os vícios de postura e até mesmo para a autocorreção das posições inadequadas", aponta Walkíria.