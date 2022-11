Síndrome do Túnel do Carpo: saiba como identificar e cuidar dos sintomas

(foto: Isco/Unsplash)

Sabe aquela dor e formigamento nas mãos quando você deita em cima do braço? Nada mais é do que a compressão de um nervo (nervo mediano) que fica entre a mão e o punho, causando a síndrome túnel do carpo . Segundo dados do Ministério do Trabalho, em 2020 esta foi a principal causa de afastamento do trabalho, gerando 17.355 benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).





Segundo o médico ortopedista Thiago Barros, a causa principal da síndrome do túnel do carpo são as lesões geradas por movimentos repetitivos (foto: Arquivo Pessoal)

Segundo o médico ortopedista Thiago Barros, a causa principal da síndrome do túnel do carpo são as L.E.R. (Lesões do Esforço Repetitivo), gerada por movimentos repetitivos, como digitar ou tocar instrumentos musicais. "Existem também causas traumáticas (quedas e fraturas), inflamatórias (artrite reumatoide), hormonais e medicamentosas. Tumores também estão entre as possíveis causas da síndrome", diz.Os sintomas mais frequentes são dor, dormência e formigamentos na mão, que podem acordar a pessoa à noite pelo desconforto que causam. "A diminuição da força muscular na mão, assim como a sensação de dedos inchados e dificuldade na coordenação motora dos dedos das mãos também são sintomas frequentes", afirma o especialista.O tratamento leva em conta o grau de comprometimento da doença. "Se for leve, indica-se a colocação de uma órtese para imobilizar o punho a noite e o uso de anti-inflamatório não-hormonal. Nos casos mais graves e naqueles em que não houve melhora com o tratamento clínico, existe a possibilidade do tratamento cirúrgico da doença para liberar o nervo comprimido dentro do túnel do carpo", conclui.