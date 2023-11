683

Quem tem pênis maior transa mais? Ou goza mais? Ou faz gozar mais? Muitas são as perguntas acerca do tamanho do órgão sexual masculino e as respostas para tantas questões podem não ser exatas. No entanto, uma enquete com mais de três mil homens, conduzida pelo Sexlog, site de sexo e swing, trouxe alguns dados curiosos sobre o assunto.









No entanto, esse dado é pouco conhecido e muitas vezes as pessoas têm expectativas irreais em relação ao tamanho do órgão sexual masculino. “Embora a gente fale de média, cada indivíduo tem a sua natureza e não é o tamanho do seu pênis que define sua masculinidade. Mesmo assim, um homem não vai assumir se tiver um órgão menor”, comenta Tamara Zanotelli, sexóloga e terapeuta sexual.

O tabu O tabu que recai sobre o assunto é um fenômeno social visto em muitas culturas que consideram o tamanho do pênis é como um símbolo de virilidade e masculinidade, enquanto aqueles menos dotados são frequentemente ridicularizados e considerados menos masculinos.



A CMO do Sexlog, Mayumi Sato, conta que frequentemente escuta pessoas relacionando o tamanho do órgão sexual ao prazer: “Elas acreditam que quanto maior o pênis, mais ele vai sentir ou proporcionar O tabu que recai sobre o assunto é um fenômeno social visto em muitas culturas que consideram o tamanho do pênis é como um símbolo de virilidade e masculinidade, enquanto aqueles menos dotados são frequentemente ridicularizados e considerados menos masculinos.A CMO do Sexlog, Mayumi Sato, conta que frequentemente escuta pessoas relacionando o tamanho do órgão sexual ao prazer: “Elas acreditam que quanto maior o pênis, mais ele vai sentir ou proporcionar prazer. Essa é uma ideia que foi perpetuada principalmente pela pornografia e pela leitura erótica, porém hoje há um entendimento que isso é mais uma questão de fantasia do que de realidade, um pênis maior não é garantia de mais prazer e há casos que ele acaba até atrapalhando".





Mylena* conta que no começo da vida sexual chegou a acreditar no que era um pênis ideal: “Quando comecei a transar, achava que precisava encontrar homens com pênis grandes como via nos filmes para que tivesse prazer. Hoje em dia, com mais experiência, sei que isso não importa e prefiro até aqueles médios ou menores. Normalmente, são esses caras que não têm preguiça achando que só por terem um pênis grande vão ser suficientes. Além disso, não corro o risco de me machucar”, conta.

Embora existam essas crenças em torno do tamanho versus prazer, cada pessoa é única e tem preferências quando se trata de sexo. Um bom exemplo é a enorme variedade de produtos vendidos em sex shops que vão de micropênis a dildos enormes com mais de 30cm, sem falar nos sex toys que não fazem nem menção à penetração, como os sugadores. “A maior parte das mulheres não atinge o orgasmo por meio da penetração vaginal, e o tamanho do pênis não é tão importante quanto outras habilidades sexuais, como a comunicação, o toque e a intimidade emocional”, diz Mayumi.

Tamanho x duração

O levantamento do Sexlog também trouxe outras respostas interessantes sobre a duração das relações sexuais e a relação com o tamanho dos pênis. Em resumo, os homens que relataram ter o pênis menor são também os que dizem ter as relações sexuais mais curtas.