Médico alerta sobre riscos à saúde de gamers devido à má postura

O anestesiologista especializado em dor, Humberto Arcoverde, chama a atenção para os perigos à saúde enfrentados por gamers, motoristas e trabalhadores de escritórios devido à má postura ao usar computadores e dispositivos eletrônicos. A postura inadequada tem levado jovens a buscar atendimento médico com queixas de dores crônicas





Com o avanço da tecnologia, passamos cada vez mais tempo sentados, seja trabalhando, dirigindo, estudando ou em momentos de lazer, geralmente em frente a celulares, computadores ou televisores. Esses hábitos modernos têm consequências negativas para a saúde, resultando no surgimento de doenças em jovens que antes eram mais comuns em pessoas mais velhas.





Ficar sentado por longos períodos em uma cadeira pode causar problemas como dores nas costas, má circulação, envelhecimento precoce e aumento do risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Uma pesquisa da Universidade de Queensland, na Austrália, revelou que a cada hora sentada, a expectativa de vida de uma pessoa diminui em 21 minutos. Outro estudo, realizado pela Universidade de São Paulo (USP) e pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), mostrou que até 4% das mortes no mundo poderiam ser evitadas se as pessoas reduzissem o tempo que passam sentadas diariamente, o que representa 433 mil pessoas por ano.





De acordo com o Humberto Arcoverde, cinco doenças crônicas são mais comuns em seus pacientes, incluindo gamers, motoristas e trabalhadores de escritórios: cervicalgia, lombalgia, síndrome de pescoço de texto, tendinite e epicondilite.





Cervicalgia, ou dor na coluna cervical, pode ser causada por fatores tensionais, musculares e mecânicos, ou devido à compressão nervosa. Na maioria dos casos, o problema regride naturalmente ou com o uso de medicação, mas se persistir por mais de três meses, pode ser diagnosticado como uma doença crônica e requer tratamento específico.





lombalgia é a dor na região lombar das costas, próxima à bacia. Muitas vezes, a dor se irradia para as pernas, com ou sem dormência, e pode ser causada pela má postura. Essa condição pode levar a inflamação, infecção, hérnia de disco, escorregamento de vértebra e artrose.









A síndrome de pescoço de texto é uma nova doença da coluna vertebral causada pelo uso inadequado de dispositivos eletrônicos, principalmente celulares. A postura incorreta ao manusear esses aparelhos, com a cabeça flexionada para baixo, coloca uma sobrecarga nas estruturas do pescoço, como músculos, ligamentos e vértebras cervicais. Essa sobrecarga pode resultar em dor, rigidez, fadiga e outros sintomas no pescoço, ombros e costas, além de dores de cabeça e problemas de postura.





A tendinite é a inflamação dos tendões, as estruturas fibrosas que conectam os músculos aos ossos e transmitem a força de contração muscular necessária para mover uma parte do corpo. Uma das causas é o esforço repetitivo, afetando principalmente ombros, cotovelos, mãos, punhos, tornozelos e pés.





A epicondilite ocorre quando a tendinite no cotovelo não é tratada e evolui para um estágio mais avançado, causando uma resposta fibroblástica e vascular no tendão, conhecida como degeneração angiofibroblástica. Essa condição está relacionada aos movimentos repetitivos do antebraço e é comum em praticantes de tênis e outros esportes que exigem esse tipo de movimento.





O tratamento das doenças relacionadas à má postura varia de acordo com a localização e o estágio da dor, explica o Dr. Humberto Arcoverde. Ele afirma que é possível tratar a dor crônica com medicamentos específicos ou abordagens minimamente invasivas, como infiltrações, bloqueios de nervos e radiofrequências. As cirurgias são consideradas apenas em último caso.





"Primeiro precisamos entender a realidade de cada pessoa que nos procura buscando ajuda. Afinal, não é normal viver com dor. Depois de exames detalhados que mostram onde está o problema, podemos começar um tratamento individual que resolva o problema e devolva a qualidade de vida das pessoas."