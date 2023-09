683

Colchão ou travesseiro desconfortáveis podem dificultar o sono de qualidade Freepik

Dormir bem é fundamental para a saúde e o funcionamento adequado do corpo, e um sono de qualidade oferece uma série de benefícios, que vão desde a restauração do organismo até a melhoria da saúde mental. Já a falta dele traz efeitos negativos, tais como a sonolência e a falta de energia, que são sintomas imediatos da falta de sono adequado; problemas de concentração e memória; irritabilidade e alterações de humor; diminuição do desempenho cognitivo; impactos no funcionamento do sistema imunológico e dores.



Parece bobagem, mas investir em um bom colchão e travesseiro é importante na obtenção de um descanso reparador, garantindo que o individuo acorde renovado para enfrentar as demandas do dia a dia. De acordo com o médico ortopedista especializado em coluna vertebral e diretor do NOT, Daniel Oliveira, a qualidade desses itens tem um impacto direto na saúde da coluna vertebral. "Um colchão inadequado pode levar a desalinhamentos, dores nas costas e tensões musculares e articulares, especialmente na região lombar e cervical, resultando em problemas a longo prazo, enquanto um bom ajuda a distribuir uniformemente o peso do corpo, reduzindo os pontos de pressão em áreas específicas, como quadris e ombros, além de oferecer o suporte adequado para a coluna, mantendo-a em uma posição neutra durante o sono."





Para escolhê-lo, Daniel sugere levar em consideração aspectos como o nível de firmeza do colchão, que deve ser adequado ao peso e preferência pessoal do indivíduo. "Aqueles mais firmes geralmente oferecem suporte extra para pessoas com problemas de coluna, enquanto colchões mais macios podem ser mais confortáveis para outros", diz. Eles podem ser feitos de molas, espuma, látex, entre outros materiais. Cada um deles oferece recursos diferentes de suporte e conforto. Vale, segundo o especialista em coluna, fazer uma busca e experimentar nas lojas as diferentes opções para encontrar o que melhor se adapta às necessidades pessoais. "Vale escolher marcas respeitáveis que ofereçam garantias sólidas. Isso traz mais segurança de que se está investindo em um produto de qualidade."A preferência pelo colchão pode variar de pessoa para pessoa, uma vez que depende de necessidades específicas. "Alguns podem escolher os mais firmes, enquanto outros preferem os mais macios. Além disso, condições de saúde individuais, como problemas na coluna, podem exigir características específicas de suporte. É importante ressaltar que, durante o sono, ela deve permanecer alinhada de forma natural. Um colchão que é muito macio ou muito rígido pode não permitir que a região se alinhe adequadamente, causando desconforto e, potencialmente, problemas à lombar."Quanto à frequência de troca, a recomendação geral, como explica o médico, é para cada sete a 10 anos, mas isso pode variar dependendo da qualidade do colchão e do desgaste ao longo do tempo. "É importante ficar atento a sinais de afundamento, molas quebradas ou desconforto persistente, pois esses podem ser indicativos de que está na hora de substituí-lo. Essas irregularidades podem afetar negativamente a postura e o suporte da coluna."Além do colchão, o travesseiro desempenha um papel crucial na saúde da coluna, principalmente no pescoço e na região cervical. Um travesseiro inadequado pode causar dores no pescoço, ombros e até mesmo dores de cabeça pela manhã. Ao exercer uma pressão excessiva sobre as vértebras cervicais ele pode gerar desconforto, rigidez e até mesmo problemas a longo prazo."A cabeça e o pescoço estão diretamente ligados à coluna vertebral, e o alinhamento adequado dessas áreas é essencial para garantir que a ela permaneça em uma posição neutra e saudável durante o sono. Além disso, um travesseiro desconfortável pode dificultar o sono de qualidade, fazendo com que uma pessoa mude constantemente de posição para encontrar uma maneira de ficar melhor. Isso pode resultar em um sono interrompido e prejudicar a recuperação e o descanso adequado da coluna."Daniel ressalta que pessoas com problemas pré-existentes na região devem tomar cuidados redobrados na hora da escolha do travesseiro. "Aqueles com hérnia de disco ou estenose espinhal, por exemplo, podem ser especialmente sensíveis à escolha de um travesseiro que, se inadequado, pode agravar essas condições, aumentando a pressão local."Os travesseiros tendem a ter uma vida útil mais curta do que os colchões, geralmente de um a dois anos, dependendo do material. Como regra geral, o especialista em coluna vertebral conta que deve se considerar a troca se ele perder a forma, ficar muito firme ou caso o indivíduo passe a acordar com dores no pescoço ou nas costas . A seleção do colchão ou travesseiro depende das preferências individuais e das recomendações de um profissional de saúde para cada caso. "Vale consultar profissionais como ortopedista e/ou fisioterapeuta para orientações específicas com base as necessidades individuais", finaliza.