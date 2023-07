683

Insônia é um problema para 73 milhões de brasileiros

Segundo dados da Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS), 73 milhões de brasileiros sofrem com a insônia. Mas, o que muita gente não sabe é que não basta simplesmente dormir, é preciso ter um descanso reparador. Para quem quer ter aquela noite revigorante, o especialista em medicina do sono pela ABMS, Gleison Guimarães, dá três dicas eficazes sobre o que o travesseiro precisa ter para ajudar a ter um bom sono.



Material respirável





Sua composição deve permitir uma boa circulação de ar, evitando o acúmulo de suor e calorUm travesseiro hipoalergênico pode evitar possíveis alergias e até mesmo o nariz entupido, que pode agravar, por exemplo, o ronco O travesseiro deve oferecer o suporte adequado para a cabeça e o pescoço, a fim de manter a coluna alinhada. Isso pode ajudar com que as vias respiratórias permaneçam abertas, facilitando a respiração durante o sono. Travesseiros muito altos ou baixos podem atrapalhar a coluna, o pescoço e até aumentar a dor nessa região.O médico pontua que algumas pessoas preferem a espuma viscoelástica, pois oferecem maior suporte para alinhamento da coluna, enquanto outros travesseiros que imitam a maciez de plumas ou penas dão a sensação de algo mais macio ou fofo."Recomendo que você experimente diversos tipos de travesseiros e leve em consideração o seu conforto pessoal, as suas preferências de altura, a firmeza do material, até encontrar aquele que seja adequado para melhorar a qualidade do seu sono. Se possível, visite lojas físicas para experimentar os modelos", comenta o especialista.Mais do que cansaço, sonolência constante, mau humor, dificuldade de concentração e baixa energia, a má qualidade do sono pode afetar a saúde como um todo, tendo influência no controle da diabetes , da obesidade e de problemas cardíacos Para falar sobre o tema, o pneumologista lança, pela Editora Gente, o livro Supersono: por que dormir mal está atrapalhando todas as areas da sua vida - e como resolver isso.O especialista em medicina do sono traz ferramentas que possibilitam entender como ter horas de descanso reparadoras que ofereçam mais energia durante o dia, além de entender o motivo dele ser tão reparador e quais as barreiras que o afastam.