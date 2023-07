683

Em um país com aproximadamente um milhão de casos de queimaduras por ano, dos quais 200 mil são atendidos em serviços de emergência e 40 mil demandam hospitalização, a Rede Mater Dei de Saúde inaugura uma Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), no hospital do grupo localizado na avenida do Contorno, no Barro Preto, em Belo Horizonte.





Com equipamentos de última geração e uma equipe médica e de cuidados preparada, a nova ala de queimados, a primeira em um hospital privado no Brasil, dispõe de seis leitos adultos e quatro pediátricos. Todos equipados com estrutura de tratamento intensivo e seguindo a legislação vigente.A UTQ, que atenderá por convênios, terá um impacto positivo importante na rede de atendimentos da região, ajudando a desafogar o serviço público, de acordo com o cirurgião plástico André Mafra, um dos coordenadores da UTQ. "Com corpo clínico e equipe assistencial capacitados e com uma estrutura de ponta, a Rede Mater Dei de Saúde se junta, com a nova unidade, a outros centros para ampliar a assistência aos pacientes que necessitam de cuidados intensivos e especializados", diz.Para o presidente da Rede Mater Dei de Saúde, Henrique Salvador, "o Mater Dei Contorno foi escolhido para a implantação da UTQ devido à sua estrutura, tecnologia e expertise em assistência de adultos e crianças. Temos um serviço de pediatria que já é referência. Além disso, temos como uma das nossas características oferecer, cada vez mais, um atendimento personalizado e que atenda às necessidades dos nossos pacientes". Ele ressalta a importância das equipes assistenciais e com o corpo clínico. "A presença de especialistas na área faz com que os pacientes da UTQ tenham o melhor tratamento", destaca Henrique Salvador.A UTQ oferecerá uma linha de tratamentos abrangente, incluindo prevenção de complicações, reabilitação e suporte psicossocial, resultando em melhores resultados e qualidade de vida para os pacientes que sofreram queimaduras graves. "A estrutura será direcionada a atender uma demanda significativa de pacientes conveniados que possuem apenas a rede pública para receber atendimento devido a inexistência da referência de atendimento em redes particulares", acrescenta o coordenador da UTQ.André Mafra destaca a evolução recente no tratamento de queimaduras. "Temos curativos especiais que necessitam de trocas menos frequentes. Presença de terapia por pressão negativa para auxiliar na cicatrização de feridas, integração de enxertos. Além disso, existem aparelhos de hidrodesbridamento cirúrgico de queimaduras de segundo e terceiro graus profundos, que auxiliam no desbridamento tangencial e preparo do leito para as enxertias, reduzindo sequelas", explica o especialista.- Banheira para balneoterapia de última geração- Dermátomos para retirada de enxertos de pele- Macas exclusivas para trocas ambulatoriais de curativos- Mesh graft - aparelho para expandir a pele de última geraçãoA UTQ da Rede Mater Dei conta com o apoio de uma equipe de cirurgia plástica formada por mais de 60 médicos, escalados em plantões e sobreavisos nas três Unidades da RMBH (Santo Agostinho, Contorno e Betim - Contagem).