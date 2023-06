Junho Laranja: cirurgião alerta sobre os riscos de queimaduras

683

Queimadura: no Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 150 mil internações anuais são causadas por incidentes que envolvem esse tipo de lesão (foto: Steve Bidmead/Pixabay)





Durante o mês de junho, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) lança a campanha Junho Laranja, que busca prevenir e alertar os riscos de queimaduras. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 150 mil internações anuais são causadas por incidentes que envolvem esse tipo de lesão, sendo que 70% se passam em ambientes domésticos e 30% vitimam crianças.









"Em casos simples, podemos tratar as queimaduras com curativos ou usando materiais especiais que auxiliam e aceleram a cicatrização e ajudam na prevenção de infecção. Nos casos mais graves, precisamos fazer cirurgias de transferência de pele ou enxerto ", explica cirurgião plástico.

Água corrente abundante e nada de estourar bolhas ou usar receitas caseiras





Queimaduras causadas por produtos químicos, é preciso limpar a região e tirar toda substância antes do enxague. Não é recomendado estourar bolhas ou fazer uso de qualquer receita caseira para tratar a lesão como aplicar creme dental, café ou clara de ovo. Em casos de acidentes, Daniel Lazo explica que se deve primeiramente enxaguar o local com água corrente abundantemente.





"É importante conscientizarmos a população com orientações básicas como manter crianças longe da cozinha e de substâncias quentes, guardar em locais seguros produtos como álcool ou produtos inflamáveis, deixar os cabos de panelas virados para dentro do fogão. Principalmente na época de festividades juninas , não acender fogueiras ou churrasqueiras com álcool ou gasolina e não lançar balões com fogo", orienta Daniel Lazo.

Atitudes simples ajudam não agravar a lesão

Entre outras orientações estão, após o enxague da lesão, proteger a pele danificada com gaze, retirar anéis, pulseiras, relógios ou qualquer outro acessório em caso de queimadura nas mãos e nos braços. Em seguida de qualquer acidente, dirigir-se ao hospital mais próximo.





"Atitudes simples podem cooperar para que a lesão não se agrave e complique o quadro clínico do paciente, possibilitando uma recuperação mais rápida, tranquila e eficaz", alerta o cirurgião plástico e especialista em microcirurgias.