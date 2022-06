Junho Laranja: campanha alerta para o risco e sofrimento com queimadutras

(foto: Polina Tankilevitch/Pexels)

A Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), em trabalho conjunto com o Hospital João XXIII, dentro da unidade direcionada para tratamento de queimados, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre outros parceiros, abre as atividades da campanha Junho Laranja, que acontece há sete anos para alertar sobre o perigo das queimaduras. O intuito é diminuir a incidência das ocorrências, que vitimam muitas vezes as crianças com gravidade.Segundo o médico emergencista Marcelo Lopes Ribeiro, presidente da SBQ em Minas Gerais (SBQ-MG), metade dos acidentes domésticos envolvendo os pequenos está relacionada a queimaduras, com preponderância para problemas ocorridos devido a escaldaduras, ou seja, o derramamento de líquidos quentes, como água e óleo, além do contato com superfícies aquecidas, como forno, panelas e ferros de passar roupa. Entre esse público, também tem aumentado os casos de queimaduras com eletricidade, quando a criança, por exemplo, toca em um carregador colocado na tomada e leva o fio à boca, o que pode ocasionar descargas elétricas diretamento em contato com ela.O especialista, que está na equipe que coordena a campanha, chama atenção ainda para as queimaduras decorrentes de acendimento de churrasqueiras com álcool líquido ou em gel, principalmente entre homens adultos, com risco inclusive de explosões. E com o mês que começa, tradicional pelos festejos juninos, Marcelo lembra dos acidentes devido ao lançamento de fogos de artifícios, algumas vezes até com perda da mão, além de sinistros com fogueiras, sendo pular ou desmonoramento das estruturas de grandes alturas, com possibilidade de incêndios maiores.Na lista de ocorrências, o médico cita ainda o preparo de alimentos pela queima de combustíveis, como querosene, óleo diesel ou gasolina, alternativa procurada por pessoas que não conseguem arcar com o botijão de gás, diante do aumento dos preços. "Trabalhamos na campanha para a redução dos casos. Um queimado médio geralmente precisa entre seis a sete intervenções cirúrgicas, enquanto esse número passa para mais de 30 cirurgias para queimados grandes. A queimadura queima o corpo e a alma", diz Marcelo Lopes Ribeiro.A cirurgiã plástica, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras de Minas Gerais (SBQ-MG), e coordenadora do Centro de Tratamento de Queimados Professor Ivo Pitanguy, do Hospital João XXIII, Kelly Danielle de Araújo integra a equipe do Junho Laranja. Ela ressalta que a maior parte dos acidentes acontece com as crianças, principalmente na cozinha. Depois da pandemia, também cresceram os casos relacionados ao manejo incorreto de álcool, seja líquido ou em gel - 35% dos casos graves que atualmente chegam ao João XXIII têm como causa o uso de álcool, um aumento de 40% entre 2020 e 2021.Kelly reforça que a prevenção é a melhor atitude em relação às queimaduras. "Depois que acontece, já tem as sequelas e todo o sofrimento para o paciente. A queimadura deixa marcas que ficam para sempre. E a maioria dos acidentes são evitáveis. O foco da campanha em 2022 é orientar sobre como realizar as atividades do dia a dia da maneira correta, seja entre as crianças, as donas de casa ou no trabalho, por exemplo", cita. A médica reafirma a importância educativa da campanha. "Precisamos abordar o assunto nas redes sociais, na mídia e nas escolas".O tema do Junho Laranja em 2022 é Comunidade Segura, livre de queimaduras, e o dia 6 de junho, a próxima segunda-feira, é lembrado na campanha como o Dia Nacional de Luta Contra as Queimaduras. A data marca o início de uma série de atividades dentro do espectro da iniciativa. Até o dia 7, estão previstas ações no Hospital João XXIII, quando o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN-MG) vai homenagear enfermeiros e técnicos de enfermagem da unidade pela atuação com queimados, além da realização de palestras e depoimentos de pessoas que sofreram com queimaduras.A campanha também abarca uma série de ações pelas redes sociais, como lives, além de eventos específicos, e prédios públicos ganham iluminação com a cor tema da campanha, como o Mineirão, a torre Alta Vila, a Associação Médica de Minas Gerais, a sede da Grande Loja Maçonica de Minas Gerais, além do próprio Hospital João XXIII.