Coronavírus: com as crianças mais tempo em casa, pais devem redobrar atenção para evitar acidentes

(foto: Reprodução/Internet/Revide)

Mantenha os pequenos seguros



A decisão pelopede novas formas para, já que agora a rotina normal está também associada ao trabalho em domicílio e os filhos o tempo todo em casa. Para quem tem, opara evitar situações infelizes. Conforme levantamento doaté os 14 anos. Por ano, são registrados 4,7 mil óbitos e a hospitalização de outras 125 mil. Um cenário preocupante, ainda mais levando em consideração que mais de 90% dessas ocorrências poderiam ser evitadas com atos simples de precaução.Como informa o médico ortopedista pediátrico David Nordon, em períodos longos em casa o número de acidentes aumenta. "Uma das maiores preocupações é com os perigosos acidentes de mergulho em água rasa, como em bacias e baldes. Os pais devem ter muita atenção. O trauma pode afetar a cabeça e o pescoço e deixar a criança tetraplégica", alerta.De acordo com o especialista, existem numerosos tipos de acidentes também associados aos esportes terrestres, especialmente os que podem ser feitos em varandas e quintais. No que concerne a essas atividades, ele explica que as duas fraturas mais comuns são no punho e dedinhos. Mas o trauma mais complicado é o que pode acontecer no cotovelo, geralmente entre os 4 e 8 anos de idade. "Trata-se de uma fratura delicada que, se não tratada com a devida atenção e cuidado, pode levar a deformidades."No momento em que a criança sofre uma queda, por exemplo, o primeiro procedimento é observar os sinais vitais (respiração e batimentos cardíacos) e o nível de consciência (se está acordada, desacordada ou desorientada). Isso principalmente se bateu a cabeça. "Se ela começar a ficar mais sonolenta, mole, respondendo pouco, é importante levá-la a um serviço de urgência em hospital. Se apresentar dor de cabeça e vômitos, deve ser levada ao médico o mais rápido possível. Uma avaliação profissional é importantíssima, especialmente em traumas de crânio", orienta o ortopedista pediátrico.Se o pequeno for brincar com bicicletas, patinetes, skates, patins e similares, quando há espaço para tal em casa, é essencial que utilize, salienta David. E até dentro de casa, quando a brincadeira for mais 'animada'. É na infância que se constitui o esqueleto forte e saudável, que será a base para a vida toda. "Muita atenção, principalmente nesse período. É bom estar sempre ciente dos riscos, do que pode ser grave", recomenda.O médico lembra que as crianças não devem ficar na companhia de pessoas com mais de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para o coronavírus. Nada de vovô e vovó. São os pais ou pessoas mais jovens que devem estar com a criançada durante o isolamento, para que a doença não se propague ainda mais.são perigosos em qualquer época e, quando não ocasionam a morte, geralmente geramna população infantil. Com as crianças confinadas, o alerta cresce. "Como estão em tempo integral em casa, naturalmente aumentam as chances de acidentes domésticos e a área dos olhos é uma das regiões mais delicadas e sensíveis", chama atenção o oftalmologista e especialista em cirurgia oculoplástica André Borba.Ele reforça que muitos casos de perfuração ou queimadura nos olhos ocorrem em casa. É um ambiente onde estão muitos objetos que representam potenciais riscos de acidentes para as crianças. Todo cuidado é pouco. Com os mais velhos atentos, inclusive com uma rotina intensificada de higienização da casa, essencial para evitar criadouros do coronavírus, o oftalmologista lembra também da importância de manter produtos de limpeza longe da garotada. É fundamental guardar todos os itens na parte mais alta dos armários. "Algumas substâncias são um risco ainda maior para as crianças", pontua. O álcool gel, inclusive, produto recomendado para uso constante durante a pandemia, deve ser mantido longe das crianças, devido ao perigo de ingestão.No tempo da quarentena, também é mais comum que os adultos preparem as refeições em casa. E a combinação criança e fogão pode ser desastrosa. "Deixe sempre o cabo da panela virado para dentro, prevenindo, assim, queimaduras por líquido escaldante da panela", orienta André.- Atenção com acidentes de mergulho em água rasa, como bacias e baldes, que são muito comuns e podem provocar traumas e mortes- Cuidado também com as atividades das crianças em varandas e quintais- Se a criança cair, observe os sinais vitais (respiração e batimentos cardíacos) e o nível de consciência (se está acordada, desacordada ou desorientada), principalmente se bateu a cabeça- Se começar a ficar sonolenta, mole, respondendo pouco, é importante levá-la a um serviço de urgência em hospital- Se apresentar dor de cabeça e vômitos, também é importante levá-la ao médico o mais rápido possível- No caso de brincadeiras com bicicletas, patinetes, skates, patins e similares, é essencial que a criança utilize equipamentos de proteção, como capacete, cotoveleiras e joelheiras- As crianças não devem ficar na companhia de pessoas com mais de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para o coronavírus- Não permita que a criança use brinquedos pontiagudos, estilingues, facas ou tesouras com pontas- Plantas domésticas, que sejam pontudas, espinhosas ou que soltam líquido leitoso podem causar irritação se atingirem os olhos- Mantenha longe do alcance das crianças produtos de limpeza, que devem ser guardados na parte mais alta dos armários- Deixe sempre o cabo da panela virado para dentro no fogão, prevenindo queimaduras- Ensine as crianças a não coçar os olhos repetidamente. A frequência pode facilitar o aparecimento de infecções e levar ao desenvolvimento de doenças oculares e contaminação por COVID-19