Coronavírus: cenário atual chama a atenção para a saúde financeira

APRENDA A ECONOMIZAR



O momento é de cautela. Muito ainda há que se aprender sobre o, que impacta diversos aspectos da vida. Teré um dos temas pertinentes ao cenário atual. Como, em um contexto deque pode se agravar, a educação quanto às finanças torna-se tema fundamental.Diante da recomendação sobre o, despesas com shows, baladas, bares, compras em lojas físicas do varejo, para citar apenas alguns exemplos, não fazem mais parte da rotina, pelo menos por enquanto, e isso pode. Porém, ao mesmo tempo, há que se ter atenção quanto o aumento de gastos com outras demandas, principalmente devido à estada prolongada em casa, como as contas da rotina doméstica ou compras de insumos básicos.divulga orientações sobre como economizar e equilibrar os gastos. Diretrizes importantes ainda mais diante de um quadro social, até então, imponderável. No fim das contas, este. A ideia da associação é esclarecer maneiras para equilibrar essa balança e tornar a quarentena uma chance para rever atitudes que prejudicam uma vida financeira saudável, além de adotar novas práticas que contribuam para torná-la mais promissora."Estamos vivendo uma crise sem precedentes no mundo com essa questão do novo coronavírus. Há muitas incertezas sobre o mercado, a economia, os empregos. Não dá para negar que quem não fez a lição de casa em relação às finanças pessoais pode sofrer mais os efeitos desse problema, já que ter uma reserva financeira num momento como este, por exemplo, poderia contribuir para atravessá-lo com um pouco mais de tranquilidade", comenta Claudia Forte, superintendente da AEF-Brasil.Ainda que em um quadro de crise, Claudia reforça que é possível promover pequenas mudanças, mas essenciais para a harmonia futura nas planilhas de custos. "Mesmo nessa situação de quarentena continuaremos tendo gastos, especialmente com os itens básicos do nosso cotidiano. Mas, como nesse contexto estamos mais voltados àquilo que nos é essencial, é um bom momento para uma reflexão sobre como economizar nas pequenas coisas e sobre os supérfluos de que podemos nos livrar, revertendo o valor dessas coisas para construir um futuro mais estável do ponto de vista financeiro", orienta.Frente a um período complexo para a economia do Brasil e do mundo, essa é uma boa hora para entender mais sobre finanças e lidar melhor com os desafios que porventura apareçam. Além disso, trabalhando em casa e com as crianças fora da escola, é bom aproveitar para ensiná-las sobre economia. Explicar a elas sobre os gastos obrigatórios de uma casa, como água, luz, gás, e seu impacto no orçamento da família.- Para os pais que estão com crianças em casa, evite ficar com a televisão ou computador ligados o tempo todo, pois o valor da energia elétrica pode aumentar- Em alguns períodos opte pela leitura, desenhos a mão, resgate de brincadeiras antigas e estimule o uso de brinquedos pedagógicos- Quem trabalha em casa, no esquema de home office, pode utilizar um cômodo que tenha uma luz natural melhor e usufruir dela o máximo possível, evitando assim o uso da energia elétrica em excesso- Nestes dias, os computadores estão sendo mais usados. Para economizar energia no uso desses equipamentos, desligue o computador e todos os periféricos da tomada quando não estiverem em uso, faça alterações nas configurações do equipamento, como regular o brilho da tela e o tempo para entrar em modo de espera ou em hibernação, quando estiver ocioso. Isso pode reduzir o consumo de eletricidade- Encurte os banhos, pois já estamos gastando mais água na cozinha, e explique aos pequenos que a água é vital e finita em nosso planeta- Não se empolgue com as compras on-line. Continua valendo a regra de ouro de sempre pesquisar: diferenciar o que é querer e o que é precisar de algo, além de comparar preços, taxas, condições, etc- Use buscadores de preços na internet que ajudam a mapear os valores de um mesmo item em diferentes lojas virtuais- Indústrias e fornecedores estão abastecendo normalmente os supermercados, por isso, não há motivo para estocar comida dentro de casa. Compre apenas a quantidade certa. Além de pensar no próximo, você economizará- Para quem está endividado, é interessante usar o tempo livre para organizar as finanças. Anotar tudo ou fazer uma planilha para saber quanto ganha e quanto gasta por mês- Quem está endividado, não pode se dar ao luxo de comprar o que tem vontade, sem necessidade. Se precisar mesmo fazer a aquisição de algum produto, economize e junte dinheiro para a compra à vista e com desconto