Em tempos de isolamento social, atenção deve ser redobrada em relação à alimentação

A alimentação saudável ajuda no fortalecimento do sistema imunológico (foto: Reprodução/Internet/atribuna)

O período deimposto pela escalada doimpacta a vida de todos e geradentro de casa e no trabalho. Nesse contexto, com muita gente no ambiente domiciliar, a oferta de alimentos é maior pela proximidade com a geladeira ou a despensa. É para o que chama a atenção o. Manter a alimentação equilibrada ajuda mesmo a fortalecer o sistema imunológico. Dessa forma, é fundamental"Uma escapadinha na dieta de vez em quando não faz mal a ninguém, mas é fundamental, principalmente diante do cenário atual", diz o médico. Ele conta que tem orientado seus pacientes quanto a este momento em particular e, conforme a realidade de cada um, indica os melhores hábitos para respeitar em casa e, o que pode mesmo ser prejudicial à saúde."Não sabemos de fato quanto tempo ainda teremos de permanecer em nossas residências. Pequenos deslizes no dia a dia, depois de um tempo, viram algo comum. Uma vida com rotinas faz com que a gente saia menos da linha.para o café da manhã, lanches da manhã e da tarde, almoço e jantar, acabam sendo positivos para", ensina.Outra questão importante, pontua Guilherme: só se come o que se tem em casa. Nesse sentido, na ida ao supermercado, é recomendado, como frutas, frutas secas, verduras, legumes, iogurtes sem açúcar, oleaginosas, queijos brancos, pães e massas integrais e carnes magras. A escolha deve ser menos pelos embalados e mais para o que se pode descascar."Sabemos que o coronavírus acomete, entre os, aqueles que estão com a. Esse é mais um motivo para ficar atento à qualidade calórica que está sendo ingerida. Quanto mais nutrientes e vitaminas consumirmos, mais imunidade nosso corpo tem", orienta o nutrólogo.Ainda que não exista comprovação de que os alimentos ajudam a não contrair a, se o sistema imunológico está forte, o organismo naturalmente fica mais disposto a lutar contra o vírus, em casos positivos para a doença. A imunidade baixa faz com que o número de células de defesa do organismo seja menor e a capacidade de produção dessas células também fica reduzida. Assim, o corpo tende a contrair mais facilmente infecções virais ou bacterianas.Quanto a ter uma alimentação desregrada, o problema é ofertar ao corpo calorias vazias. O organismo passa a não produzir bem as células de defesa e fica mais vulnerável e fraco para combater doenças. "Outro ponto é o aumento de peso que, a longo prazo, leva o indivíduo à obesidade, que é porta de entrada para outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Todos eles, inclusive, sãograves para pacientes com positivo para a", diz Guilherme.Açúcar, farinha branca, gordura hidrogenada e trans, ultraprocessados, embutidos. Entre outros, são produtos que, se consumidos com frequência, assim como as drogas, criarão dependência. "Para eliminá-los de nossa vida depois, muitas vezes o processo pode ser doloroso. Além disso, a ingestão de alimentos pobres em nutrientes pode gerar alergias, anemias, problemas de prisão de ventre ou diarreia. O que menos a gente precisa é ir a um pronto atendimento de hospital para resolver problemas que nós mesmos poderíamos ter evitado", pondera.- Uma das melhores formas de fortalecer o sistema imunológico é por meio de uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, vitaminas, minerais e proteínas- Alimentos ricos em vitaminas A, B6, B12 e C, ácido fólico e zinco ajudam a formar células de defesa- Todo alimento, independente de ser saudável ou não, se consumido com exagero, pode trazer prejuízos à saúde e ganho de peso. Busque o equilíbrio- No café da manhã, evite colocar bolos, industrializados, sucos artificiais, processados e farinha branca como opções na mesa- Dê preferência a queijos brancos, pães integrais, ovos, café e frutas- Parece bobagem, mas não colocar as panelas na mesa e servir no fogão a quantidade recomendada de arroz, feijão e carne, faz com que os olhos não caiam em tentação e evita o segundo prato desnecessário- Outra dica é comer a salada como entrada. Ela já traz certa saciedade e evita também o exagero com relação a outros alimentos- Como sobremesa, dê lugar a frutas e oleaginosas. Além de saborosas, deixam o organismo mais saciado- Existem alimentos que são excelentes para o corpo, mas que, se consumidos no período da noite, podem virar açúcar, por exemploovos mexidos com queijo branco, panquecas de banana com aveia, biscoitos integrais caseiros, pão lowcarb com queijo branco, mix de iogurte com frutas secas, mamão com chiaescondidinho de mandioca ou batata-doce com frango e salada de verduras e legumes, escondidinho de mandioca ou batata-doce com patinho e salada de verduras e legumes, frango e legumes grelhados, patinho moído com abóbora cozida, macarrão de abobrinha com frango desfiado ou patinho moído, e o completo: arroz integral, carne branca, feijão e saladaomelete com queijo, omelete com folhas verde-escuro, tomate, queijo e frango desfiado, berinjela recheada com patinho moído ou com frango desfiado, carne branca com verduras, queijo branco, tomate e azeite*Todos esses pratos estão recheados de nutrientes e vitaminas. Além de proporcionar mais disposição para realizar as tarefas diárias, colocarão o corpo mais resistente a fatores externos e doenças.