Coquetel de laser: tratamentos de pele promete ser hit neste ano

Nova técnica consiste em tratar diversas condições da pele em uma única sessão (foto: Freepik)

O coquetel de laser surge como a tendência mais recente no mundo da beleza, após o sucesso do multimasking, que permitia a aplicação de várias máscaras faciais em áreas específicas do rosto. A nova técnica, que promete ser um sucesso neste ano, consiste em tratar diversas condições da pele em uma única sessão, utilizando diferentes tipos de laser e tecnologias associadas.