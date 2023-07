Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, as ocorrências de SRAG com causa viral foram distribuídas da seguinte forma: 8,0% para influenza A , 3,8% para influenza B, 35,1% para VSR e 23,1% para Sars-CoV-2 (Covid-19). Quanto a mortes por SRAG viral, o coronavírus continua em destaque, com 45,7% de prevalência.