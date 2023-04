Influenza: entenda as diferenças entre as vacinas tri e tetravalente

As vacinas trivalentes protegem contra três cepas do vírus, duas de influenza A e uma B, já as tetravalentes fortalecem a imunização contra os quatro subtipos

Isso porque a gripe é causada por diferentes tipos de vírus influenza , sendo o A e o B os mais relevantes para humanos. “A influenza A é classificada em diversos subtipos, com ênfase para os H1N1 e H3N2, responsáveis pela maioria dos casos. Já o influenza B tem duas linhagens: Victoria e Yamagata. Por isso, existem vacinas trivalentes e tetravalentes”, explica Juliana Oliveira da Silva, infectologista, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e do Centro de Vacinação do Hcor.

As vacinas trivalentes protegem contra três cepas do vírus, sendo duas de influenza A e uma B. Já as tetravalentes fortalecem a imunização contra os quatro subtipos. No momento, a campanha do MS disponibiliza apenas a vacina trivalente e para grupos mais propensos a desenvolver formas graves da enfermidade, como adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de cinco anos, gestantes e puérperas e doentes crônicos. Já os centros de vacinação privados oferecem também a vacina tetravalente e podem imunizar a população geral. Contudo, a tendência é que, nos próximos anos, apenas vacinas tetravalentes sejam produzidas.