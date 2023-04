Quem tem anemia corre mais risco em contrair gripe?

A vacinação contra a gripe é uma das principais medidas para prevenir a infecção pelo vírus da gripe e reduzir o risco de complicações graves (foto: PublicDomainPictures/Pixabay) A gripe é uma doença respiratória altamente contagiosa que pode ser causada pelos vírus influenza A, B e C. Embora a maioria dos casos de gripe seja leve e autolimitado, a infecção pode levar a complicações graves, incluindo pneumonia , insuficiência cardíaca e síndrome da angústia respiratória aguda. Além disso, pessoas com anemia crônica ou temporária podem estar em maior risco de complicações graves da gripe.

Vacina protege contra complicações da gripe

A vacinação contra a gripe é uma das principais medidas para prevenir a infecção pelo vírus da gripe e reduzir o risco de complicações graves. A vacina é atualizada anualmente para incluir as cepas do vírus mais prováveis de circular durante a próxima temporada de gripe.



Ao receber a vacina, o sistema imunológico é estimulado a produzir anticorpos contra as cepas do vírus incluídas na vacina. Se a pessoa for exposta ao vírus da gripe após a vacinação, esses anticorpos ajudarão a protegê-la contra a infecção ou a reduzir a gravidade da doença.

A vacinação contra a gripe é especialmente importante para pessoas com maior risco de complicações, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas, como anemia.

O médico e diretor da clínica de vacinas Salus Imunizações, Marco César Rodrigues Roque, alerta que pessoas com anemia ou outras condições de saúde pré-existentes consultem seus médicos para avaliar o risco de complicações da gripe (foto: Arquivo Pessoal) Marco César Rodrigues Roque destaca também que é importante lembrar que a gripe pode exacerbar e complicar condições de saúde pré-existentes, especialmente em idosos, crianças muito novas e pessoas com imunidade enfraquecida. Portanto, a vacinação, boa higiene e medidas antivirais precoces são particularmente importantes para essas populações. Além disso, é essencial que as pessoas com anemia ou outras condições de saúde pré-existentes consultem seus médicos para avaliar o risco de complicações da gripe e tomar medidas preventivas adequadas.

“Ao se vacinar, você não apenas está protegendo a si mesmo, mas também ajudando a proteger as pessoas ao seu redor, especialmente aquelas que são mais vulneráveis, como idosos e pessoas com doenças crônicas. Não deixe de se proteger e garantir uma vida mais longa e saudável. A vacinação contra a gripe é uma escolha inteligente para manter sua saúde em dia e prevenir a disseminação do vírus. Cuide de si e dos outros, vacine-se contra a gripe", avisa Marco César Rodrigues Roque.