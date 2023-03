Gripes, resfriados e pneumonia aumentam nesta época do ano

A incidência de doenças sazonais oportunistas nesse período do ano tende a aumentar consideravelmente, tais como gripes, resfriados e pneumonia Elas costumam ser sazonais devido à alta mutação do vírus e também por conta de sua fácil proliferação e acontecem quando o tempo fica muito seco ou muito úmido.

De acordo com a médica pneumologista Michelle Andreata, da empresa especializada em home care, Saúde no Lar, a gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus influenza , e pode ser mais ou menos grave. Já o resfriado, que também é uma infecção respiratória viral, pode ser causada por outras dezenas de vírus diferentes.

A patologia é grave, especialmente em crianças pequenas, pessoas com mais de 65 anos ou para aqueles que possuem outros problemas de saúde.

(foto: Rafael França/Divulgação)

Tosse, espirro, gotículas salivares e muco

“A doença se desenvolve quando os mecanismos de defesa não estão funcionando corretamente, quando uma grande quantidade de microrganismos é inalada, sobrecarregando as defesas normais, ou ainda quando ocorre a entrada de um organismo particularmente infeccioso. Geralmente, quando ela é associada à umidade, a fungos e coisas ambientais e é chamada de pneumonia fúngica. No tempo seco, é porque as pessoas se esquecem de umidificar a via aérea e ficam mais suscetíveis aos agentes infecciosos. Assim, ela começa como uma infecção viral e depois vira bacteriana", explica Michelle Andreata.