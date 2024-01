Os brasileiros têm sentido na pele a intensa carga de sol que chegou antes mesmo da virada do ano. Desde dezembro, quando o verão entrou em cena, o calor “fora do normal” virou assunto, mas não sem motivo. Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência parceira da Organização das Nações Unidas (ONU), este é o ano mais quente em 174 anos.



A reação do corpo humano a esse calor intenso não é das melhores e costuma vir acompanhada por malefícios à saúde, como a retenção de líquido, por exemplo. Dor, inchaço (edema) e o famoso cansaço nas pernas são algumas das principais queixas das pessoas, em especial, mulheres, nos dias muito quentes. O resultado são as alterações fisiológicas, como a dificuldade do retorno sanguíneo, o que faz com que as veias fiquem dilatadas, refletindo nas extremidades.



Então, o que fazer para aproveitar os dias ensolarados e a estação mais colorida do ano da melhor forma?

Apostar na hidratação: a ingestão de água (principalmente), água de coco, chás e sucos ajuda a manter o corpo hidratado e a regular a temperatura corporal;

a ingestão de água (principalmente), água de coco, chás e sucos ajuda a manter o corpo hidratado e a regular a temperatura corporal; Ingerir frutas: além de serem fonte de hidratação, contam com fibras e têm ação antioxidantes;



além de serem fonte de hidratação, contam com fibras e têm ação antioxidantes; Evitar a ingestão de sódio: o sódio promove a retenção de líquidos;



o sódio promove a retenção de líquidos; Movimentar: ajudar a inibir o inchaço

Santa Drenagem Linfática

Se o edema insistir em se instalar, mesmo depois de seguir todas as dicas acima, nada estará perdido, segundo a esteticista e empresária Renata França. Ela garante que a drenagem linfática é uma ótima aliada contra a formação de edemas, e enumera os porquês.

“As manobras da drenagem potencializam o que o corpo faz, mas faz lentamente. Elas estimulam a circulação sanguínea e potencializam uma rede bastante complexa de vasos que movem os fluídos do corpo. A técnica melhora significativamente o transporte feito pelos vasos linfáticos, contribuindo para a eliminação de toxinas e resíduos metabólitos. Isso naturalmente vai diminuir os edemas”, destaca Renata França.

Criadora de sete protocolos de massagem que ganharam o mundo como sinônimo de resultado imediato, Renata ressalta que as manobras que desenvolveu têm “pressão, ritmo, bombeamento e deslizamentos totalmente diferenciados”, o que permite resultados imediatos. “E os benefícios alcançam pessoas de todas as idades”, enfatiza.

Resultados

A psicóloga Viviane Cosentino incorporou a drenagem linfática em sua rotina há mais de um ano, e relata os benefícios: “Moro em uma região bastante quente e vinha sofrendo com o cansaço nas pernas muito antes de o dia terminar. Além de hábitos mais saudáveis, aderi à drenagem linfática. Foi minha melhor decisão, pois impactou diretamente em minha qualidade de vida. Eu me sinto mais leve e mais disposta, inclusive”.

Questionada sobre quantas vezes por semana a drenagem dever ser recebida, Renata França esclarece: “Pelo menos duas vezes por semana, pois o estímulo dado ao corpo por meio das manobras pode durar até 72 horas, dependendo do estilo de vida de quem recebe”.

Método Renata França

