Entenda a importância da drenagem linfática para a saúde da mulher

De acordo com Juciara Auade, fundadora do Centro de Estética e Beleza Diva's Brazilian, localizado no centro de Paris, a drenagem é uma ótima opção para quem está se sentindo inchada: "Ela é indicada para todas as mulheres, independentemente da idade, desde aquelas que desejam apenas cuidar da saúde até aquelas que buscam melhorar a aparência e autoestima ".