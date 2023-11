O calor pode deixar as pessoas mais irritadas ou mais cansadas e, em altas temperaturas, o corpo também tende a ficar mais inchado. O cirurgião vascular e endovascular membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Gustavo Franklin, explica que as altas temperaturas aumentam sintomas como dor com sensação de cansaço e peso nas pernas, edema e inchaço. “Quanto mais quente, mais sangue passa na periferia para favorecer a troca térmica, para que o corpo possa perder calor para o ambiente, então, mais sangue é transportado para superfície da pele, onde vai ocorrer uma dissipação através do suor. Isso pode causar acúmulo de líquidos nas extremidades, resultando em inchaço”.

A sensação de inchaço pode ser mais perceptível em algumas regiões do corpo, conforme o cirurgião vascular. “Durante períodos de calor, é comum o relaxamento dos vasos sanguíneos nas extremidades, em resposta à vasodilatação. Assim, o sangue tende a se acumular nessas regiões, especialmente nas partes inferiores do corpo, devido à ação da gravidade”.

Também com o objetivo de equilibrar a temperatura interna, explica o cirurgião vascular, o corpo vai reter líquido para que possa produzir suor, ou seja, a retenção líquida é outra forma do corpo se proteger do calor, e isso tende a causar inchaço. "Esse mecanismo de resfriamento também é um dos motivos pelos quais estamos mais suscetíveis à desidratação nessa época. O suor é a principal forma de resfriamento do corpo, e ele precisa de manter o nível adequado de hidratação para realizar essa função. Também é por isso que nos desidratamos no calor, é preciso tomar muito líquido para poder compensar isso”, indica o especialista.

A vasodilatação, unida à retenção líquida e à estagnação do sangue dentro das veias, causadas pelas altas temperaturas, intensificam sintomas como sensação de pernas cansadas, inchaço das pernas, tornozelos e pés. “Isso piora no decorrer do dia, principalmente nos dias mais quentes, e é agravado no caso de pessoas que tenham doenças como hipertensão venosa, insuficiência venosa crônicaou varizes. Caso tenha diabetes, algum problema renal, algum problema de alteração de proteína, problemas de vasos linfáticos, como linfedema, pacientes que já têm problema circulatórios, esses vão sofrer mais ainda em dias quentes”.

Também merecem atenção aqueles que trabalham muito tempo na mesma posição, assentadas ou de pé, já que isso favorece o inchaço e a estase venosa, segundo Gustavo. Há algumas medidas práticas que podem ser feitas no dia a dia para ajudar. “A primeira dica é hidratar, além disso evitar comida com muito sal, ultraprocessados, industrializados, por exemplo, que favorecem ainda mais a retenção líquida”. O cirurgião recomenda ainda pausas regulares no trabalho, praticar alongamentos, evitar roupas muito apertadas, manter uma postura adequada, fazer uso de meias de compressão, não fumar e praticar atividades físicas leves com regularidade. “Caso persistam os sintomas de peso nas pernas, queimação e/ ou dor é importante procurar o cirurgião vascular angiologista”.