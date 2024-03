Realmente conviver com a dor de cabeça não é fácil, principalmente quando os remédios parecem não aliviar a tensão. Mas definitivamente é preciso ter cautela com vídeos da internet que ensinam técnicas para cessar as dores de cabeça. No viral mais recente, vídeos que dão aflição mostram pessoas tendo seus cabelos puxados de tal forma que é possível ouvir um barulho de estalo. Por isso, a técnica ganhou o nome de Hair Popping. Os vídeos no TikTok já têm mais de 1,7 milhão de visualizações. “O som do estalo vindo da cabeça ao puxar tufos de cabelo causa arrepios e é fundamental esclarecer que, além de não ter benefício algum comprovado pela ciência, essa técnica ainda pode causar alopecias que podem levar a cicatrizes, com queda permanente dos fios”, explica Cláudia Merlo, médica especialista em cosmetologia pelo Instituto BWS.

A técnica envolve torcer uma pequena mecha de cabelo e puxá-la com força suficiente para fazer o couro cabeludo estalar. Isso é repetido com outras mechas. “O som de ‘estalo’ ouvido é representado pela gálea aponeurótica (tecido mole entre o couro cabeludo e o crânio) saltando do crânio, mas o puxão forte de cabelo pode resultar em sangramento no couro cabeludo, feridas, infecções e queda de cabelo. A alopecia por tração ocorre quando muita pressão ou trauma é causado ao folículo capilar e pode evoluir para uma cicatriz, onde não nasce mais fios, como uma forma permanente de queda de cabelo”, explica Cláudia Merlo.

Áreas carecas no couro cabeludo

O risco maior é o de arrancar dolorosamente o cabelo e, consequentemente, criar áreas carecas irregulares por todo o couro cabeludo. “Ao empregar uma força excessiva, o folículo chega a um grau extremo de inflamação e, em casos graves, morre. É nesse momento que essa alopecia pode dar lugar a uma cicatriz definitiva e, dessa forma, irreversível”, explica a médica.

'Ao empregar uma força excessiva, o folículo chega a um grau extremo de inflamação e, em casos graves, morre. É nesse momento que essa alopecia pode dar lugar a uma cicatriz definitiva e, dessa forma, irreversível', explica Cláudia Merlo, médica especialista em cosmetologia Arquivo Pessoal

“Nesse caso, temos o que chamamos de emergência capilar, já que as alopecias que podem levar a cicatriz tendem a progredir e afetar cada vez mais folículos pilosos caso não sejam tratadas”, explica Cláudia, que afirma que o tratamento das alopecias que podem levar a cicatriz deve ser feito por um médico e envolve medicações tópicas, orais e infiltrações intralesionais, todas com o objetivo de impedir o avanço ou retardar o progresso da perda de cabelo. “O diagnóstico precoce da alopecia é determinante para controlar a evolução da queda dos fios”, completa.

Alopecia e foliculite

De qualquer maneira, não há somente o risco de alopecia. “Isso pode ocorrer na pior das hipóteses, mas também temos risco aumentado de infecções e foliculite, uma condição de pele que dá muito coceira, é dolorida e desagradável, onde os folículos capilares ficam inflamados”, diz a médica. “Cuidado com as terapias alternativas. Nenhuma deve ser feita se causarem algum tipo de lesão ao seu corpo”, alerta Cláudia Merlo.