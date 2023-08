O uso da bandeja de massagem facial com gelo – também conhecido como ice roller – virou moda no TikTok dentro das tendências de beleza. A prática, em alguns casos utilizada com babosa, é popular em muitas rotinas de cuidados com a pele e também é conhecida por seus efeitos refrescantes e resultados positivos. No entanto, como ocorre com qualquer tratamento para a pele, é importante entender os possíveis efeitos, riscos e precauções antes de aplicar o gelo no rosto.