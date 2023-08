683

Os consultórios dermatológicos estão recebendo cada vez mais um tipo de paciente que sabe o que quer: rejuvenescer sem precisar ficar de repouso. São os famosos "tratamentos sem downtime". "Downtime refere-se ao tempo de inatividade após fazer um certo tratamento. É o repouso ou o período, em dias, que o paciente deve evitar completamente o sol, ou ainda que sua pele estará inchada ou vermelha em virtude do procedimento. Com a evolução das técnicas dermatológicas, muitos tratamentos podem ser feitos sem downtime. O maior benefício é que eles não afastam o paciente de suas atividades diárias. Se ele fizer de manhã, pode ir para o trabalho no mesmo dia", destaca o dermatologista doutor em dermatologia pela Universidade de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Abdo Salomão Jr..





Segundo o médico, os tratamentos podem ser feitos com tecnologias ou por meio de injetáveis. O famoso botox , por exemplo, não requer repouso. "A toxina botulínica previne as rugas dinâmicas na testa, nos olhos e entre sobrancelhas. Ela atua na musculatura evitando contração e fraturas da pele. No entanto, é um tratamento que deve ser feito frequentemente de duas a três vezes ao ano, pois possui durabilidade de quatro meses", diz a médica dermatologista membro da SBD, Lilian Brasileiro.Outro tratamento é o bioestimulador de colágeno , que estimula a proteína de sustentação da pele e combate a flacidez. "As substâncias utilizadas geralmente são o ácido polilático ou a hidroxiapatita de cálcio. Quando aplicados, provocam uma inflamação muito controlada que provoca estímulos e aumento do número de fibroblastos, causando uma maior produção de colágeno naquela região. É uma técnica muito interessante para promover sustentação da pele. O bioestimulador é aplicado nas bochechas, mandíbula, queixo, têmporas e pescoço, conforme indicação", esclarece Lilian Brasileiro.No campo das tecnologias, o dermatologista membro da SBD, Renato Soriani, ressalta alguns tratamentos que podem agir superficialmente ou profundamente. Um dos destaques é o HydraFacial. "O HydraFacial é uma estratégia para melhorar a qualidade superficial da pele, pois tem ponteiras que contam com uma tecnologia exclusiva capaz de gerar um vórtice que extrai impurezas ao mesmo tempo em que infunde ativos na pele. Assim, o procedimento limpa, revitaliza, hidrata e purifica o tecido cutâneo. E ainda podemos combiná-lo a lasers , por exemplo, o que se traduz em um aprimoramento dos resultados dessas tecnologias", diz Renato.O médico explica que, ao unir limpeza de pele com aplicação de poderosos boosters, o procedimento é capaz de proporcionar um verdadeiro skincare de consultório com aplicação de boosters, que possuem uma alta concentração de ativos selecionados de acordo com as necessidades de cada pele. Renato ainda indica o laser de picossegundos PicoLo que, em parâmetros usados pra fechamento de poros, melhora de textura e o "efeito glow" pode ser aplicado sem downtime.Para estimular colágeno, Abdo recomenda a tecnologia de ultrassom ultrafocado Atria, que age em diferentes camadas da pele para estimular colágeno e tratar a flacidez. "O procedimento promove pequenos pontos de coagulação que aquecem os tecidos e estimulam a produção de colágeno, o que dá sustentação e viço à pele, reduzindo a flacidez e redefinindo o contorno facial sem agulhas ou cortes e com menos dor", explica.Outra vantagem do tratamento está na combinação de duas ponteiras. "Com a ponteira Scan, que faz os disparos enquanto está parada, a tecnologia é aplicada em três níveis de profundidade, atingindo o SMAS (sistema músculo aponeurótico da face), que sustenta a face, e duas camadas da pele, para favorecer a produção do colágeno. Já a caneta Atria Pen, que pode ser utilizada em áreas menores, é aplicada em movimento, também em duas profundidades, gerando colunas térmicas. Os efeitos das colunas térmicas com os pontos de coagulação se somam, promovendo melhores resultados no contorno facial", complementa o dermatologista.O laser MultiStation também rejuvenesce sem afastar o paciente das atividades diárias, promovendo bioestimulação. "O laser nessa configuração dá disparos muito rápidos no rosto, o que leva ao aquecimento da derme, que é aquecida a uma temperatura ao redor de 41ºC, 42ºC, e esse calor vai estimular a síntese de colágeno novo. É um procedimento minimamente invasivo e pouco dolorido, indicado para rugas, flacidez, linhas e rejuvenescimento, além de melhorar também a textura da pele", aponta Abdo.