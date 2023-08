683

Novo imunizante está à disposição do público

O vírus Epstein-Barr (EBV) é comum por ter infectando pelo menos 95% dos seres humanos adultos. A infecção nem sempre causa sintomas, mas pode causar mononucleose infecciosa (também conhecida como febre glandular) e está ligada a várias doenças, incluindo esclerose múltipla e certos tipos de câncer. Um novo estudo apresentou uma possível candidata a vacina, testando-a em camundongos e células humanas.



"Descrevemos uma formulação de vacina com base em um adjuvante de vacina anfifílica direcionado a linfonodos, Amphiphile-CpG, misturado com a glicoproteína gp350 do EBV e uma proteína de poliepitopo do EBV projetada que inclui 20 epítopos de células T CD8+ de antígenos líticos e latentes do EBV", escrevem os autores no artigo que foi publicada na revista Nature Communications .



Os autores explicam que "a gp350 do EBV é um elemento proteico predominante do capsídeo viral do EBV responsável por mediar a entrada viral nas células hospedeiras por meio da interação com o receptor 2 do complemento". Um epítopo é a parte de um antígeno que o sistema imunológico reconhece, e "o EBVpoly é a proteína recombinante projetada com precisão para codificar 20 diferentes epítopos imunodominantes conservados de células T CD8+ derivados de vários antígenos líticos e latentes do EBV".

As células T CD8+ são glóbulos brancos que matam células infectadas ou danificadas. A equipe de autores projetou o EBVpoly, descrevendo-o como tendo "uma estrutura semelhante a 'contas em um cordão'".

O vírus EBV sofre replicação lítica (a replicação dos genes virais), produzindo mais partículas de vírus. Após a infecção pelo EBV, o vírus permanece no corpo em um estado inativo ou latente. "A inclusão de epítopos de antígenos latentes e líticos tem o objetivo de promover a geração de respostas de células T direcionadas a diferentes fases do ciclo de vida do EBV", explicam os autores, e "epítopos de peptídeos restritos por meio de vários alelos HLA (antígeno leucocitário humano) classe I comuns foram incluídos para permitir uma ampla cobertura mundial em vários grupos étnicos".

"A estimulação in vitro de PBMCs (células mononucleares do sangue periférico) humanas de portadores saudáveis do vírus com a proteína EBVpoly expandiu as células T CD8+ polifuncionais que foram direcionadas a 2-5 epítopos derivados de antígenos latentes e líticos do EBV", escrevem os autores.

"estudos in vivo (estudos realizados com organismos vivos) em camundongos transgênicos HLA também demonstraram que, além das respostas de células T direcionadas à proteína EBVpoly, fortes respostas de células T CD4+ e CD8+ também foram geradas contra a gp350, sugerindo que uma resposta diversificada poderia ser obtida em possíveis vacinas humanas". As respostas imunológicas induzidas pela vacina duraram mais de sete meses em camundongos.

Os autores também explicam que "as células T estimuladas por EBVpoly transferidas adotivamente com ou sem anticorpos específicos para gp350 controlaram a progressão do linfoma por EBV e o crescimento associado de (células linfoblastóides) transformadas por EBV no baço e no sangue periférico", afirmando que "esses resultados confirmam a atividade das células T CD8+ específicas para EBV contra cânceres transformados por EBV".